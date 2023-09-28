الشمس تتلوّن بالأزرق فوق بريطانيا والخبراء يشرحون السبب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب مراقبو السماء في أنحاء بريطانيا بالصدمة صباح اليوم، عندما شاهدوا الشمس تتلون بالأزرق.



وانتشرت صور هذه الظاهرة الغريبة عبر موقع "إكس" (تويتر سابقا)، حيث كتب أحد المستخدمين: "يا إلهي لم أر شمسا زرقاء من قبل".

ولحسن الحظ، فإن هذه الظاهرة الغير المعتادة لا تدعو للقلق، وهناك تفسير بسيط، حيث أوضح دان هاريس، نائب كبير المتنبئين في مكتب الأرصاد الجوية، في حديث لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لدينا تأثير غربي قوي على طقسنا في الوقت الحالي، وهذا يمكن أن يجلب الهواء على طول الطريق من أمريكا الشمالية إلى أوروبا .. ويحتوي هذا الهواء حاليا على دخان من حرائق الغابات الكندية. ومزيج الدخان والسحب العالية في الغلاف الجوي يمكن أن يبعثر ضوء الشمس، ما يخلق تغيرات غير عادية في اللون".

وتوجه العديد من المستخدمين المرتبكين إلى منصة "إكس" لمناقشة الشمس الزرقاء هذا الصباح.

وردا على تساؤلاتهم، أوضح كريس بيج، مذيع الطقس في قناة ITV، ما يحدث قائلا: "هناك الكثير من الأسئلة المتعلقة بظهور الشمس باللون الأزرق الغريب اليوم. إنها قوة دخان حرائق الغابات التي تنشر ضوء الشمس والتي تم سحبها عبر المحيط الأطلسي من أمريكا الشمالية بسبب العاصفة أغنيس".