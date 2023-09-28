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توضيح بشأن معدلات قبول الطلبة في كليات الطب بالجامعات الرسمية

9/28/2023 3:16:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، الخميس، إن 1155 طالب طب جرى قبولهم.
وأضاف أن هذا الرقم رغم تخفيض عدد المقاعد، مشيرا إلى أن معدل قبول الطب في الجامعة الأردنية 98.55% واليرموك 97% والعلوم والتكنولوجيا 98.1% والهاشمية 97.45% والبلقاء التطبيقية 96.8% ومؤتة 96.65%

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