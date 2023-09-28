توضيح بشأن معدلات قبول الطلبة في كليات الطب بالجامعات الرسمية

توضيح بشأن معدلات قبول الطلبة في كليات الطب بالجامعات الرسمية
التاريخ
9/28/2023 3:16:52 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، الخميس، إن 1155 طالب طب جرى قبولهم.
وأضاف أن هذا الرقم رغم تخفيض عدد المقاعد، مشيرا إلى أن معدل قبول الطب في الجامعة الأردنية 98.55% واليرموك 97% والعلوم والتكنولوجيا 98.1% والهاشمية 97.45% والبلقاء التطبيقية 96.8% ومؤتة 96.65%
MENAFN28092023000208011052ID1107160706
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.