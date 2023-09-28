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توجيهات من وزير الداخلية مازن الفراية

9/28/2023 3:16:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - زار وزير الداخلية مازن الفراية بشكل مفاجئ مكتب أحوال بيادر وادي السير للاطلاع على سير العمل الإداري ومستوى تقديم الخدمات للمواطنين.
واستمع الفراية خلال زيارته إلى ملاحظات المراجعين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، حيث وجه برفد المكتب بإعداد إضافية من الموظفين والأجهزة التي تساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وحث الفراية المواطنين على استخدام الخدمات الإلكترونية التي تقدمها دائرة الأحوال المدنية والجوازات والتي تسهل استصدار الوثائق وتساهم في توفير الوقت والجهد.

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