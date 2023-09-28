قتيلان في حادث إطلاق نار داخل مستشفى في هولندا

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- ذكرت الشرطة الهولندية، اليوم الخميس، أن شخصين توفيا في حادث إطلاق نار، فيما أصيبت فتاة بجروح بالغة داخل شقة ومستشفى بمدينة روتردام الهولندية.
واعتقلت الشرطة الهولندية رجلا في روتردام، بعد إطلاق النار المميت في المستشفى الجامعي.
وقالت السلطات إن وحدات خاصة دخلت مستشفى المدينة الهولندية، بحثا عن المشتبه به (32 عاما) الذي يحمل مسدسا، فيما نقلت وسائل إعلام عن الشرطة أن دافع الهجوم لا يزال مجهولا.
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