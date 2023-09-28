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بيان صادر عن المملكة العربية السعودية

9/28/2023 3:16:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصدرت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (GASTAT) اليوم الخميس عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، نشرة سوق العمل للربع الثاني من عام 2023.

وأظهرت النشرة في نتائجها أن معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) انخفض إلى 4.9% مقارنة مع الربع الأول من عام 2023.
وتبين أيضا انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين، حيث بلغ 8.3% للربع الثاني من عام 2023، مقارنة بـ8.5% في الربع الأول من نفس العام.
بالإضافة إلى ما سبق، أوضحت النتائج أن معدل البطالة للسعوديات للربع الثاني من عام 2023 انخفض ليبلغ15.7%، مقارنة بـ16.1% في الربع السابق.
في حين أن معدل البطالة للسعوديين الذكور خلال الربع الثاني من عام 2023 استقر عند 4.6%.
وكشفت مؤشرات القوى العاملة خلال الربع الثاني من عام 2023 عن انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين)، إذ أنه بلغ 60.8% مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

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