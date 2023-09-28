بيان صادر عن المملكة العربية السعودية

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أصدرت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (GASTAT) اليوم الخميس عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، نشرة سوق العمل للربع الثاني من عام 2023.
وأظهرت النشرة في نتائجها أن معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) انخفض إلى 4.9% مقارنة مع الربع الأول من عام 2023.
وتبين أيضا انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين، حيث بلغ 8.3% للربع الثاني من عام 2023، مقارنة بـ8.5% في الربع الأول من نفس العام.
بالإضافة إلى ما سبق، أوضحت النتائج أن معدل البطالة للسعوديات للربع الثاني من عام 2023 انخفض ليبلغ15.7%، مقارنة بـ16.1% في الربع السابق.
في حين أن معدل البطالة للسعوديين الذكور خلال الربع الثاني من عام 2023 استقر عند 4.6%.
وكشفت مؤشرات القوى العاملة خلال الربع الثاني من عام 2023 عن انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين)، إذ أنه بلغ 60.8% مقارنة بالربع الأول من عام 2023.
MENAFN28092023000208011052ID1107160702
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.