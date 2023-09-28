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القبول الموحد توضح بخصوص إساءة الاختيار

9/28/2023 3:16:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- كشف مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، الخميس، إنه اعتبارا من صباح الأحد المقبل وحتى الساعة 12 من يوم الأربعاء الموافق 4 تشرين أول سيكون هناك طلب على موقع الوحدة يخص الذين أساؤوا الاختيار.
وأضاف أن "الطلبة الذين لم يُقبلوا بأي خيار هؤلاء أساؤوا الاختيار، مشيرا إلى أن هناك طلبة تم قبولهم في تخصص معين وبعد أن رأى المعدلات اعتقد أنه قد يقبل في تخصص معين لكنه لم يضعه في الطلب، وفي كلتا الحالتين واعتبارا من صباح الأحد المقبل 1/10/2023 وحتى الساعة 12 من يوم الأربعاء الموافق 4/101/2023 سيكون هناك طلب على موقع وحدة تنسيق القبول الموحد وفي نفس المكان الذي تم تقديم الطلب عليه اول مرة وبنفس اسم المستخدم وكلمة السر ولا تحتاج لدفع أي رسوم ستدخل وأمامك شاشة تستطيع أن تخزن فيها 3 خيارات ولكن هذه المرة ما يميز عملية التقديم أن المعدلات أصبحت واضحة بمعنى أنه لن يظهر لك في شاشة الخيارات إلا الخيارات التي يؤهلك معدلك للقبول فيها ضمن المعدلات التي تم الحديث عنها".

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