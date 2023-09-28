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بوتين يستقبل خليفة حفتر في الكرملين

9/28/2023 3:16:50 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر في الكرملين، يوم الخميس.
وقال بيسكوف للصحفيين: "بالفعل، عقد هذا اللقاء في الكرملين اليوم"، مضيفا أنه جرى خلاله "بحث الوضع في ليبيا وفي المنطقة بشكل عام".

وذكر المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في بيان مقتضب، نشر على "فيسبوك"، أن "القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة ابوالقاسم حفتر يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في العاصمة الروسية موسكو".

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