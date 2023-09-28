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الاحتلال ينقل الأسير كايد الفسفوس من عسقلان إلى عيادة سجن الرملة

9/28/2023 3:16:25 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN /أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، نقلت مساء اليوم الخميس، الأسير الإداري المضرب عن الطعام كايد الفسفوس، من عزل عسقلان إلى ما يسمى عيادة "سجن الرملة".

يذكر أن الأسير الفسفوس (34 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 57 على التوالي، ضد قرار اعتقاله الإداري.

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