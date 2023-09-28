الاحتلال ينقل الأسير كايد الفسفوس من عسقلان إلى عيادة سجن الرملة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN /أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، نقلت مساء اليوم الخميس، الأسير الإداري المضرب عن الطعام كايد الفسفوس، من عزل عسقلان إلى ما يسمى عيادة "سجن الرملة".
يذكر أن الأسير الفسفوس (34 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 57 على التوالي، ضد قرار اعتقاله الإداري.
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