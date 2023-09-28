الكنيسة الأنجليكانية في جنوب إفريقيا تقرر إعلان إسرائيل دولة فصل عنصري

MENAFN - Palestine News Network ) كيب تاون /PNN / اعتمدت أعلى هيئة لصنع القرار في الكنيسة الأنجليكانية في جنوب إفريقيا(ACSA)قرارًا بإعلان "إسرائيل دولة فصل عنصري (أبارتهايد)".

وقررت اللجنة الإقليمية الدائمة في ختام اجتماعها السنوي، الذي تزامن هذا العام مع اجتماعات المجمع الكنسي (السينودس) للكنيسة الانجليكانية في جنوب إفريقيا التي تختتم غدا الجمعة، تأييد الموقف الذي اتخذته اللجنة التنفيذية الوطنية لمجلس كنائس جنوب إفريقيا بإعلان "إسرائيل دولة فصل عنصري"، والطلب من رئيس أساقفة الكنيسة ثابو ماكجوبا، إبلاغ رئيس أساقفة القدس والشرق الأوسط حسام نعوم بهذا القرار، بالإضافة إلى التعبير عن الدعم للمؤتمر العالمي لمناهضة الفصل العنصري بشأن فلسطين، والذي سيعقد في مدينة تشواني في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

كما دعا القرار إلى الصلاة من أجل الشعب الفلسطيني، وأبناء الكنيسة الأنجليكانية في فلسطين، والتعبير عن التضامن معهم.

وتتبع للكنيسة الأنجليكانية في جنوب إفريقيا، أبرشيات في ناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق وأنغولا وسانت هيلينا، بالإضافة إلى جنوب إفريقيا. وتعقد مجمعها الكنسي (السينودس) كل ثلاث سنوات.

وأشارت اللجنة الإقليمية الدائمة في قرارها، إلى أن العديد من منظمات حقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية، واللجنة التنفيذية الوطنية لمجلس كنائس جنوب إفريقيا، أعلنت أن "إسرائيل دولة فصل عنصري".

وأضافت أن "مجمع الكنيسة الإصلاحية الهولندية في مقاطعة ويسترن كيب في جنوب إفريقيا، أعرب عن رأيه أيضا بضرورة إعلان إسرائيل دولة فصل عنصري، وطلب من المجمع الكنسي الوطني لكنيسته النظر في هذا الأمر في سينودس تشرين الأول/أكتوبر المقبل".

كما تطرق قرار اللجنة، إلى رحلات الحج التي تنظمها الكنيسة الإنجليكانية إلى الأرض المقدسة، مشيرة أن "تعريف إسرائيل كدولة فصل عنصري أصبح مستخدمًا على نطاق أوسع، بما في ذلك من قبل اللجنة التنفيذية الوطنية لمجلس كنائس جنوب إفريقيا؛ كما ساعدت الدورة التي عقدها رئيس الأساقفة في الصوم الكبير لعيد الفصح الماضي حول الكتاب المقدس والأرض المقدسة في رفع مستوى الوعي بشكل كبير لدى أتباع الكنيسة حول محنة الفلسطينيين".

وأكدت ضرورة تعزيز زيارات التضامن مع الشعب الفلسطيني، وإدراج زيارة المسيحيين الفلسطينيين للاستماع إلى قصصهم في برنامج رحلات الحج، والحديث عن الاحتلال العسكري لفلسطين ومناقشته مع الحجاج، بما في ذلك أوجه التشابه مع نظام الفصل العنصري الذي شهدته جنوب إفريقيا.

وشددت على أن برنامج رحلات الحج، يجب أن يتضمن اجتماعات مع رئيس أساقفة القدس وكبار رجال الدين في فلسطين، بالإضافة إلى زيارة جميع المواقع المسيحية في بيت لحم والقدس والجليل ونهر الأردن.

وفي تعقيبه على القرار، قال رئيس أساقفة الكنيسة الأنجليكانية في جنوب إفريقيا ثابو ماكجوبا: "باعتبارنا أصحاب إيمان يشعرون بالأسى بسبب الآلام التي يسببها الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة، ويتوقون إلى الأمن والسلام العادل لكل من فلسطين وإسرائيل ــ لم يعد بوسعنا أن نتجاهل الحقائق على الأرض".

وأضاف: "إننا لا نعارض الشعب اليهودي، بل نعارض سياسات الحكومات الإسرائيلية، التي أصبحت أكثر تطرفًا من أي وقت مضى".

وتابع: "إن قلوبنا تتألم لإخواننا وأخواتنا المسيحيين في فلسطين، والذين يتناقص عددهم بسرعة".

وأوضح أن "الناس من الأديان كافة في جنوب إفريقيا يتمتعون بفهم عميق لما يعنيه العيش في ظل الاضطهاد، فضلاً عن الخبرة في كيفية مواجهة الحكم الظالم والتغلب عليه بالوسائل السلمية"، مضيفا: "عندما يزور المواطنين السود إسرائيل، فمن المستحيل تجاهل أوجه التشابه مع الفصل العنصري الذي عاشوه في جنوب إفريقيا. إذا وقفنا مكتوفي الأيدي والتزمنا الصمت، فسنكون متواطئين في القمع المستمر للفلسطينيين".

وقال رئيس الأساقفة: "إذا أردنا أن نحتفل بالسلام للفلسطينيين والأمن للإسرائيليين في عصرنا هذا، علينا أن نصلي ونعمل من أجل الأرض مقدسة، من أجل إنهاء الاحتلال والاعتراف الكامل بحق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في تقرير المصير".

يذكر أن الكنيسة الأنجليكانية في جنوب إفريقيا، كانت قد قررت في مجمعها الكنسي عام 2019، دعم حملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها حتى تنهي احتلالها العسكري لفلسطين.



