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المتحف البريطاني يطلب المساعدة للعثور على قطع أثرية مسروقة

9/28/2023 3:10:17 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أصدر المتحف البريطاني في لندن نداء للجمهور للمساعدة في استعادة مئات القطع الأثرية المفقودة بين معروضاته، وتم الإبلاغ عن سرقتها أو فقدانها.

المتحف الذي أعلن في 16 أغسطس أن شرطة العاصمة تحقق في "عدد من القطع" التي تبين أنها "مسروقة أو مفقودة أو تالفة"، يناشد الآن أي شخص ربما رأى القطع أن يتصل به.

وقال المتحف في بيان إنه تمت إعادة 60 قطعة حتى الآن. ومن المقرر
استعادة
ثلاثمائة آخرين.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن كشف رئيس المتحف البريطاني جورج أوزبورن في أغسطس الماضي أن "حوالي 2000" قطعة أثرية قد سُرقت من مخازن المتحف على يد أمين متحف مشتبه به.

وأدت الفضيحة، التي وُصفت بأنها "إحراج" للمؤسسة، إلى استقالة مدير المتحف البريطاني هارتويج فيشر.

وتشمل القطع التي يبحث عنها المتحف "مصوغات ذهبية وأحجار كريمة وأحجار شبه كريمة وزجاج" يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد، والقرن التاسع عشر الميلادي.

وأفاد
المتحف
بأنه لم يتم عرض أي من هذه العناصر للعامة مؤخرا.

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