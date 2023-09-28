المتحف البريطاني يطلب المساعدة للعثور على قطع أثرية مسروقة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أصدر المتحف البريطاني في لندن نداء للجمهور للمساعدة في استعادة مئات القطع الأثرية المفقودة بين معروضاته، وتم الإبلاغ عن سرقتها أو فقدانها.
المتحف الذي أعلن في 16 أغسطس أن شرطة العاصمة تحقق في "عدد من القطع" التي تبين أنها "مسروقة أو مفقودة أو تالفة"، يناشد الآن أي شخص ربما رأى القطع أن يتصل به.
وقال المتحف في بيان إنه تمت إعادة 60 قطعة حتى الآن. ومن المقرر
استعادة
ثلاثمائة آخرين.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن كشف رئيس المتحف البريطاني جورج أوزبورن في أغسطس الماضي أن "حوالي 2000" قطعة أثرية قد سُرقت من مخازن المتحف على يد أمين متحف مشتبه به.
وأدت الفضيحة، التي وُصفت بأنها "إحراج" للمؤسسة، إلى استقالة مدير المتحف البريطاني هارتويج فيشر.
وتشمل القطع التي يبحث عنها المتحف "مصوغات ذهبية وأحجار كريمة وأحجار شبه كريمة وزجاج" يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد، والقرن التاسع عشر الميلادي.
وأفاد
المتحف
بأنه لم يتم عرض أي من هذه العناصر للعامة مؤخرا.
MENAFN28092023000151011027ID1107160620
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.