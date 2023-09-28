بسيطة وسحرية.. 9 نصائح لإنقاص الوزن!

MENAFN - Khaberni) خبرني- تتعدد الوصفات التي تعد الراغبين في إنقاص أوزانهم قوام رشيق في أسرع وقت. أغلب ما يقدم يكون في شكل وصفات "معقدة" ترتكز على نظام "حمية" قاس، يصعب على الكثيرين الالتزام به.

على الرغم من ككل ذلك، نجد بين ثنايا الوصفات الكثيرة التي تزخر بها مختلف المطبوعات والمواقع الإلكترونية، نصائح بسيطة وفاعلة يمكن أن تساعد في التخلص من الدهون والوزن الزائد.

النصيحة الأولى لا تتطلب إلا شرب الماء وخاصة قبل تناول وجبات الطعام، وذلك لأن شرب الماء يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن، وهو يعزز أيضا عملية التمثيل الغذائي بنسبة تتراوح بين

24-30 ٪ في غضون ساعة إلى ساعة ونصف.

إحدى الدراسات العملية توصلت إلى أن شرب نصف لتر من الماء قبل نصف ساعة من الوجبة ساعد أخصائيو التغذية على استهلاك سعرات حرارية أقل والتخلص من وزن أكبر بنسبة 44 ٪ مقارنة بمن لم يشرب الماء.

النصيحة الثانية ترى أن تناول البيض في الفطور مفيد ويساعد على إنقاص الوزن، وتظهر دراسات أن استبدال وجبه الفطور بالحبوب مع البيض يساعد على تناول سعرات حرارية أقل في الساعات الـ 36 التالية، وأيضا فقدان المزيد من الوزن والدهون. إذا كان الشخص لا يستسيغ تناول البيض، يمكنه ببساطة البحث عن مصدر آخر للبروتين في وجبة الفطور.

النصيحة الثالثة تتحدث تناول القهوة السوداء عالية الجودة، وهي تحتوي على الكثير مضادات الأكسدة ويمكن أن تكون مفيدة جدا للصحة.

في هذا السياق، تشير دراسات إلى أن الكافيين الموجود في القهوة يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي بنسبة بين 3 إلى11 ٪، ويزيد من حرق الدهون بنسبة 10إلى 29٪.

على المهتم بمثل هذه النصيحة فقط تجنب إضافة الكثير من السكر أو المكونات الأخرى عالية السعرات الحرارية إلى فنجانه، لأن ذلك سيفسد

كل تأثير مفيد.

النصيحة البسيطة الخامسة تدعو إلى شرب الشاي الأخضر لفوائد العديدة بما في ذلك مساهمته في التخلص من الوزن الزائد.

على الرغم من أن من أن الشاي الأخضر يحتوي على القليل جدا من الكافيين، إلا أنه يحتوي أيضا على مضادات أكسدة قوية وهي تعمل

متعاونة مع الكافيين، وتعزز حرق الدهون.

النصيحة الخامسة تدعو إلى محاولة الالتزام بفترات صيام متقطعة وبشكل منتظم. وتؤكد دراسات عملية أن الصيام المتقطع فعال جدا في إنقاص الوزن.

النصيحة السادسة تلح على ضرورة التقليل من السكريات المضافة، لأنها الأسوأ في النظام الغذائي للإنسان المعاصر.



الدراسات العملية الحديثة تؤكد أن استهلاك السكر يرتبط بشكل وثيق بزيادة خطر الإصابة بالسمنة، وبالعديد من الأمراض مثل السكري وأمراض القلب.

سابع نصيحة تدعو إلى التقليل من الكربوهيدرات المكررة، والتقليل أو التخلي عن الخبز الأبيض. الكربوهيدرات المكررة تشمل السكر والحبوب التي تم تجريدها من أجزائها الليفية والمغذية، مثل

الخبز الأبيض والمعكرونة.

الكربوهيدرات المكررة يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة، ما يسبب شعورا قويا بالجوع ويزيد من كمية الطعام الذي يتناوله الشخص في غضون ساعات قليلة. في الغالب يؤدي استهلاك الكربوهيدرات المكررة إلى السمنة.

النصيحة الثامنة تحث على تناول المزيد من الخضراوات والفواكه، فهي تساعد على

التخلص من الوزن الزائد وتحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، وهي غنية بالألياف.

النصيحة التاسعة والأخيرة مفرحة للكثيرين لأنها تدعو إلى الحرص على النوم الجيد. الخبراء يؤكدون أن النوم الجيد لا يقل أهمية عن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.

الدراسات

المختصة تؤكد أن قلة النوم هي أحد أقوى العوامل

المسببة للسمنة، وتصل نسبتها بالنسبة للأطفال 89 ٪ ، وبالنسبة للبالغين 55 ٪، ولذلك فعلى الراغبين في التخلص من وزن زائد النوم أكثر ما يمكن ولكن يتوجب على الجميع الانتباه وعدم الذهاب إلى الفراش مباشرة بعد تناول الطعام!

