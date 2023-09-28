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مخاوف أسعار الفائدة والإغلاق الأمريكي تتلاعب بـ«وول ستريت»

9/28/2023 3:00:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تباين أداء المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، الخميس بفعل مخاوف مستمرة إزاء سياسة التشديد النقدي الممتدة والإغلاق الأمريكي بسبب عدم إقرار الموازنة الأمريكية، بينما يقيّم المستثمرون بيانات اقتصادية وتقييم تعليقات جيروم باوم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 30.83 نقطة أو 0.09%. وانخفض المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 4.86 نقاط، أو 0.11%. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 49.48 نقطة أو 0.38%.

وسجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ 15 عاماً، حيث أظهرت البيانات أن سوق العمل لا يزال مرناً مع وصول طلبات إعانة البطالة أقل من المتوقع. وقد أخذت سوق الأسهم إشاراتها من سوق السندات في الآونة الأخيرة مع أي ارتفاع في أسعار الفائدة، مما يثير المخاوف بشأن الركود وإرسال الأسهم إلى مستويات منخفضة جديدة. سجل مؤشر S&P 500 أدنى مستوى له منذ يونيو هذا الأسبوع، حيث وصل العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007.

وسيحول المستثمرون انتباههم إلى القراءة الأخيرة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر صدورها، الجمعة. إن قراءة نفقات الاستهلاك الشخصي هي مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي.

وقال روس مايفيلد، محلل استراتيجية الاستثمار في بيرد: «يحتاج سوق الأسهم إلى استراحة على جبهة أسعار الفائدة للتحرك نحو الأعلى، ويحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التحول عن موقفه المتشدد حتى يحدث ذلك». «ستكون بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي وبيانات التضخم الأخرى حاسمة».

وتراقب وول ستريت أيضاً واشنطن، حيث تستمر مفاوضات المشرعين بشأن مشروع قانون الإنفاق الأمريكي قبل الموعد النهائي في الأول من أكتوبر. قال رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لشبكة «سي إن بي سي» إنه واثق من أن الكونغرس سوف يتجنب الإغلاق في نهاية هذا الأسبوع، على الرغم من انتقاده لمشروع قانون اقترحه مجلس الشيوخ لعدم تعامله مع أمن الحدود. لدى المتداولين شكوك في قدرة مكارثي على إقناع حزبه في مجلس النواب بالموعد النهائي.


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