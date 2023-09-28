نمو الاقتصاد الأمريكي 2.1% في الربع الثاني.. متماشياً مع التوقعات

كشفت بيانات القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي لأمريكا نمو الاقتصاد بنحو 2.1%، وهي نفس مستويات القراءة الثانية.

وكان الاقتصاد الأمريكي نما بنحو 2.2% في الربع الأول من العام الجاري وبنسبة 6.2% في الربع الثاني من 2022.

وأظهرت البيانات نمو استثمارات الدخل الثابت بنحو 5.2% في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، مقارنة بـ3.1% في الربع الأول.

وهبطت الصادرات الأمريكية 9.3% في الربع الثاني، كما انخفضت الواردات بنسبة 7.6%.

أما على صعيد نفقات الاستهلاك الشخصي فارتفعت بنحو 0.8%، مقارنة بزيادة 3.8% في الربع الأول.