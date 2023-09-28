Friday, 29 September 2023 12:03 GMT

نمو الاقتصاد الأمريكي 2.1% في الربع الثاني.. متماشياً مع التوقعات

9/28/2023 3:00:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت بيانات القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي لأمريكا نمو الاقتصاد بنحو 2.1%، وهي نفس مستويات القراءة الثانية.

وكان الاقتصاد الأمريكي نما بنحو 2.2% في الربع الأول من العام الجاري وبنسبة 6.2% في الربع الثاني من 2022.

وأظهرت البيانات نمو استثمارات الدخل الثابت بنحو 5.2% في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، مقارنة بـ3.1% في الربع الأول.

وهبطت الصادرات الأمريكية 9.3% في الربع الثاني، كما انخفضت الواردات بنسبة 7.6%.

أما على صعيد نفقات الاستهلاك الشخصي فارتفعت بنحو 0.8%، مقارنة بزيادة 3.8% في الربع الأول.

MENAFN28092023000110011019ID1107160572

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث