بنك دبي الإسلامي يستحوذ على 20 بالمئة من مجموعة «تي.أو.إم» التركية

أعلن بنك دبي الإسلامي، عن استحواذه على حصة في مجموعة شركات «تي.أو.إم»، والتي تم تأسيسها من قبل مساهمي «مجموعة أيدن».

ومن خلال هذه الصفقة، سيغدو بنك دبي الإسلامي، مالكاً لحصة أقلية مهمة تبلغ 25% في مجموعة «تي.أو.إم» والتي تضم البنك التشاركي تي.أو.إم كاتيليم بانكسي (أول بنك تركي مرخص للخدمات الرقمية للأفراد)، وشركة الدفع النقدي الإلكتروني تي.أو.إم. بي الكترونيك بارا في أوديم هيزميتليري (شركة النقود الإلكترونية المرخصة التي تمتلك قاعدة عملاء سريعة النمو في تركيا) وشركة التمويل تي.أو.إم فايننسمان (شركة التمويل المرخصة والمتخصصة في تطوير المنتجات الرقمية المبتكرة) بالإضافة إلى الشركات التابعة لها.

وتتركز استراتيجية الدخول التي تبناها بنك دبي الإسلامي حول الاستحواذ على حصة أقلية مهمة في مجموعة «تي.أو.إم» التي تقدم خدمات مالية شاملة ومتكاملة ومتخصصة في المجال الرقمي. وبموجب الاتفاقية، سيستحوذ بنك دبي الإسلامي على حصة تبلغ 20% من أسهم مجموعة «تي. أو. إم» مع إمكانية رفع حصته إلى 25% في غضون اثني عشر شهراً.

وتسعى «مجموعة أيدن»، المساهم المؤسس لمجموعة «تي.أو.إم» عبر شراكتها مع بنك دبي الإسلامي، إلى أن تجعل من «تي.أو.إم» مجموعةً رائدةً في السوق التركية يدفعها الطموح للنمو والتوسع في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية على الصعيد الإقليمي. وتتمثل المهمة الأساسية للمساهمين في تعزيز الشمول المالي من خلال تسهيل وتعزيز الوصول للخدمات المالية الرقمية في تركيا.

وقال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «لطالما نجح بنك دبي الإسلامي في هيكلة استراتيجيات مجزية على نحو فعال في خضم الديناميكيات المتغيرة للقطاع، ما يعد أمراً جوهرياً في تحقيق طموحاتنا على صعيد دفع عجلة النمو والتطور في البنك. ويعكس دخولنا القطاع المصرفي التركي عبر الاستثمار في مجموعة متخصصة في الخدمات المالية الرقمية المقاربة الحيوية والفعالة التي ينتهجها البنك بهدف مواكبة التطور المستمر في منظومة السوق. ويرى بنك دبي الإسلامي بأن العروض المصرفية الرقمية في تركيا والأسواق الأخرى ستعزز من جهودنا في تقديم الخدمات المالية لمجموعة واسعة من المتعاملين، بما في ذلك الفئات الضعيفة أو المعدومة الوصول إلى الخدمات المصرفية. ونحن على يقين بأن هذه الصفقة في تركيا ستمهد الطريق أمام بنك دبي الإسلامي لتبني المزيد من المبادرات في الأسواق الاستراتيجية الأخرى».



وأضاف: «يمارس بنك دبي الإسلامي نشاطه المصرفي في تركيا منذ أكثر من 15 عاماً بصفته واحداً من أكبر المقرضين من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يعكس هذا الاستثمار في مجموعة «تي.أو.إم.» التزامنا تجاه البلاد وقطاع الخدمات المصرفية للأفراد على الأخص. وتتمتع جمهورية تركيا بمكانة هامة ضمن استراتيجية النمو التي ينتهجها البنك، آخذين بالاعتبار التحركات الكبيرة للسوق والفرص الكبيرة الكامنة في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية. نحن واثقون بأن هذه الشراكة مع مجموعة «تي.أو.إم.» لن تعود بالنفع على كلا المؤسستين فحسب، بل ستسهم أيضاً في فتح المجال أمام فرص جديدة تعزز من الروابط الاقتصادية بين الإمارات وتركيا».



وقال أونور أوزكان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تي.أو.إم.»: «إن هذه الشراكة مع بنك دبي الإسلامي في مرحلة مبكرة من مسيرة مجموعة تي.أو.إم. هي أمر مشجع للغاية وتؤكد المسار الصحيح للمجموعة وهدفها بأن تقدم خدمات مصرفية ميسرة لعملائها. نحن نأمل بأن نجعل»تي.أو.إم.«، والتي تأسست تحت مظلة مجموعة أيدن، مجموعة رائدة إقليمياً وعالمياً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية للبنوك التشاركية والتي تهدف لإتاحة الوصول للخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي من خلال إدراج قطاعات مختلفة عن النظام المصرفي التقليدي. إننا فخورون بالاهتمام الذي أبداه بنك دبي الإسلامي في منظومتنا المبكرة المتخصصة في الخدمات المصرفية الرقمية، والذي يؤكد على الإمكانيات التي تتمتع بها تركيا والفريق الذي يتولى إدارة مجموعة «تي.أو.إم.» على حد سواء. نحن نسعى لمزيد من الاستثمارات في هذا المجال، والتي تتماشى مع رؤيتنا بأن نصبح مؤسسة مالية رقمية مبتكرة ورائدة على الصعيد العالمي».



تدير مجموعة «أيدن» أكبر منظومة لقطاع التجزئة في تركيا عبر شركاتها الأربع الرئيسية. ويعد استقطاب العملاء الدافع الرئيسي لعوائد وتقديرات البنوك الرقمية، وفي هذا السياق، فإن قدرة «تي.أو.إم.» على الوصول إلى قاعدة عملاء مجموعة «أيدن» تنعكس بشكل كبير على نجاح الشركة.



تمت الموافقة على الصفقة من قبل هيئة التنظيم والرقابة المصرفية، والمصرف المركزي لجمهورية تركيا، والجهات التنظيمية في الإمارات العربية المتحدة، وسوف توضع في صيغتها الرسمية بعد الحصول على تصريح هيئة المنافسة التركية.