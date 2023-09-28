صندوق النقد الدولي يقر قرضاً بـ 1.3 مليار دولار للمغرب من صندوق المرونة والاستدامة

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت مصادر مطلعة إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق اليوم الخميس على قرض قيمته 1.3 مليار دولار للمغرب من صندوق المرونة والاستدامة الجديد لتعزيز قدرة المملكة على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ.
وكان المغرب قد طلب أموالا من الصندوق الجديد، الذي أنشأه صندوق النقد الدولي في 2022، قبل وقت طويل من زلزال الثامن سبتمبر المدمر الذي ضرب جبال الأطلس الكبير، مما أدى لمقتل أكثر من 2900 شخص.
وتأتي موافقة المجلس قبل أسابيع قليلة من استضافة المغرب للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش.
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