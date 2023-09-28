برلمان بلغاريا يوافق على حظر تدريجي لاستيراد النفط الخام من روسيا



وافق البرلمان البلغاري اليوم الخميس على خطة تستهدف وقف استيراد النفط الخام من روسيا تدريجيا لتنضم بلغاريا إلى باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي توقفت عن استيراد الخام الروسي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن القرار البلغاري سيجبر مصفاة نفتوهيم البلغارية المملوكة لشركة النفط الروسي لوك أويل على البحث عن مصادر بديلة للحصول على النفط الخام لتشغيل أكبر مصفاة في جنوب شرق أوروبا.

وأضافت أن هذا القرار يمثل ضربة للمصفاة التي تعتمد على الخام الروسي بصورة أساسية، في حين أن الخام الأقرب ليكون بديلا هو خام كازاخستان وهو

مطلوب بالفعل في رومانيا المجاورة.

يذكر أن بلغاريا وعدد محدود من دول الاتحاد الأوروبي معفاة حتى نهاية 2024 من

الالتزام بقرار الاتحاد الأوروبي حظر استيراد النفط الروسي ، لكن روسيا قررت الانضمام إلى الحظر.

ووافق أعضاء البرلمان على خفض استخدام النفط الروسي في مصفاة لوك أويل إلى 80% فقط بنهاية العام، على أن يتم التوقف عن استخدام هذا الخام تماما خلال أكتوبر المقبل.

وقال أسن فاسيليف وزير

المالية البلغاري في مقابلة مساء أمس إن مسألة منع النفط الروسي عن المصفاة هي مسألة لوجستية في المقام الأول. لكي تنتقل

إلى نفط من خارج البحر الأسود

يجب زيادة السعة التخزينية

الفعلية بشدة وربما بمقدار الضعف حتى تستطيع

المصفاة العمل لمدة تتراوح بين 20 و30 يوم دون وصول أي شحنات جديدة عبر الناقلات.



ويعتبر النفط الخام الكازاخستاني هو البديل الأقرب للخام الروسي. ويتم تصدير هذا النفط عبر ميناء نوفوروسيسك الروسي.



لكن كازاخستان تمتلك مصفاة نفط في رومانيا التي أوقفت استيراد الخام الروسي في العام الماضي وتأخذ بالفعل جزءا من إمدادات الخام الكازاخستاني.

وقد تضطر بلغاريا إلى شراء النفط الخام من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كبديل للنفط الروسي.