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رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين

9/28/2023 3:00:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


تلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من فخامة الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

تسلم الرسالة معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس الدولة، خلال استقباله اليوم سعادة فهد سعيد المنهالي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش خلال اللقاء دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الرامية إلى إيجاد آلية لوقف دائم لإطلاق النار، والبدء بحوار جاد للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة للأزمة اليمنية، مثمناً في هذا الصدد الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية.

وشدد معاليه على وقوف دولة الإمارات مع الشعب اليمني الشقيق والتخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية التي يواجهها.

MENAFN28092023000110011019ID1107160568

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