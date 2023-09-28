الوطنية للانتخابات تعلن مقار المراكز الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات مقار المراكز الانتخابية، مؤكدة جاهزيتها التامة لاستقبال الناخبين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 خلال يومي التصويت المبكر "4 و5 أكتوبر" ويوم الانتخاب الرئيسي "7 أكتوبر".

وتضم قائمة المراكز الانتخابية المعتمدة ليوم الانتخاب الرئيسي، 24 مركزاً على مستوى الدولة، كاملة التجهيز بشكل يضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة، فيما تفتح 9 مراكز منها أبوابها خلال يومي التصويت المبكر.

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن المراكز الانتخابية تم توزيعها بشكل مدروس وضمن خطة محددة تضمن لجميع أعضاء الهيئات الانتخابية إمكانية الوصول إليها والإدلاء بأصواتهم، مبينة أن جميع المراكز الانتخابية مجهزة لاستيعاب أعداد كبيرة تتناسب مع عدد الهيئات الانتخابية.

وأوضحت اللجنة أنها راعت في التوزيع المدروس للمراكز الانتخابية، عوامل حيوية مثل أماكن توزّع الهيئات الانتخابية جغرافياً، وتوفر الخدمات والمرافق والمواقف والبنى التحتية المطلوبة لتحقيق كافة معايير نجاح العملية الانتخابية.

ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات أعضاء الهيئات الانتخابية من الناخبين إلى المشاركة بفاعلية في عمليات التصويت، لما فيه من تعزيز المشاركة السياسية، والارتقاء بالعمل البرلماني في دولة الإمارات، وتعزيز دور المواطن في عملية صنع القرار.

ووفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، تتيح فترة التصويت المبكر للناخبين، الإدلاء بأصواتهم مبكراً في يومي 4 و5 أكتوبر، في 9 مراكز منتشرة في جميع إمارات الدولة، وذلك من الساعة (التاسعة) صباحاً حتى (السادسة) مساءً، لتكون المدة الزمنية لعملية التصويت المبكر 9 ساعات كاملة في اليوم الواحد.

مراكز التصويت المبكر.

وتشمل المراكز الانتخابية التسعة المتاحة للتصويت المبكر: مركز أبوظبي للطاقة في مدينة أبوظبي، ومركز العين للمؤتمرات في منطقة العين، وقاعة أفراح مدينة زايد في منطقة الظفرة، وقاعة الملتقى في مركز دبي التجاري العالمي في إمارة دبي، ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج في إمارة الشارقة، ومركز الفجيرة للمعارض في إمارة الفجيرة، وقاعة الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان في إمارة عجمان، وقاعة الاتحاد للمناسبات في إمارة أم القيوين، ومركز إكسبو في إمارة رأس الخيمة.



مراكز التصويت في يوم الانتخاب الرئيسي.

أما فيما يتعلق بالمراكز الانتخابية في يوم الانتخاب الرئيسي والتي يصل عددها إلى 24 مركزاً، فسوف تفتتح أبوابها للناخبين من الساعة 8 صباحاً ولغاية الساعة 8 مساء ولمدة 12 ساعة.

وتضم المراكز الانتخابية في يوم الانتخاب الرئيسي (9) مراكز في إمارة أبوظبي، منها (3) مراكز في مدينة أبوظبي وهي: مركز أبوظبي للطاقة، وجامعة زايد، ومجلس الهواشم، و(3) مراكز في منطقة الظفرة وهي قاعة أفراح مدينة زايد، وقاعة أفراح مدينة غياثي، وقاعة أفراح السلع، و(3) مراكز في منطقة العين وهي مركز العين للمؤتمرات، وقاعة أفراح الوقن، وقاعة أفراح الهير.

ويبلغ عدد المراكز في إمارة دبي (3) مراكز، وهي: قاعة الملتقى في مركز دبي التجاري العالمي، وقاعة أفراح حتا، ومجلس الخوانيج، إضافة إلى (5) مراكز انتخابية في إمارة الشارقة، وهي: نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ونادي مليحة الثقافي الرياضي، ومجلس ضاحية البستان، ومركز إكسبو خورفكان، ومجلس ضاحية خور كلباء.

كما تم تحديد مركزين انتخابين في إمارة عجمان، وهما: قاعة الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في جامعة عجمان، ومركز سند للخدمات في منطقة مصفوت، إضافة إلى تحديد مركزين انتخابيين في إمارة رأس الخيمة، وهما : مركز إكسبو، ومركز شباب الغيل، ومركزين انتخابيين في إمارة الفجيرة، وهما: مركز الفجيرة للمعارض، ومركز دبا للمعارض، فضلاً عن تحديد مركز انتخابي واحد في أم القيوين، وهو: قاعة الاتحاد للمناسبات.

يشار إلى أن آلية التصويت في يومي التصويت المبكر 4 و5 أكتوبر ستكون من خلال نظام التصويت الهجين (التصويت إلكترونياً في 9 مراكز انتخابية، وعن بُعد عبر تطبيق (شارك للإمارات)، ورابط التصويت في التطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات وموقعها الإلكتروني uaenec.ae، على أن يُخصص يوم 6 أكتوبر للتصويت عن بُعد فقط، كما سيكون يوم 7 أكتوبر يوم الانتخاب الرئيسي عبر التصويت الإلكتروني في 24 مركزاً انتخابياً، أو "التصويت عن بُعد" .

وتتوافر معلومات شاملة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات- UAENEC) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005).