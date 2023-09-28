الاتحادية للضرائب تدعو للإسراع بإجراءات التسجيل في ضريبة الشركات



دعا خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب قطاعات الأعمال المعنية للإسراع بالقيام بإجراءات التسجيل في ضريبة الشركات للمُساهمة في التطبيق الدقيق والسلس لقانون ضريبة الشركات الذي دخل حيز التنفيذ، ويُطبَّق على السنوات المالية التي بدأت في أو تبدأ بعد تاريخ 1 يونيو 2023 موضحاً أن التسجيل المُبكِّر يتيح لقطاعات الأعمال وقتًا كافيًا للقيام بالتزاماتهم الضريبية.

وأكد أن الهيئة حرصت على تبسيط إجراءات التسجيل عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية المُتاحة على مدار الساعة، ويمكن من خلالها إتمام إجراءات التسجيل في دقائق قليلة بخطوات سهلة وواضحة، وبإمكان الخاضعين للضريبة إذا تطلب الأمر الاستعانة بالوكلاء الضريبين المعتمدين من الهيئة، والمدرجين بالموقع الرسمي للهيئة، مشيرا إلى أن الهيئة فتحت باب التسجيل في ضريبة الشركات اعتباراً من شهر مايو الماضي للشركات المُساهمة العامّة والمُساهمة الخاصة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الخاصة المقيمة في دولة الإمارات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة خالد البستاني خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة الاتحادية للضرائب في رأس الخيمة لنشر الوعي لدى قطاعات الأعمال في الإمارة بأهمية ومُتطلبات الامتثال لضريبة الشركات، عُقدت بحضور سعادة يوسف علي محمد مدير عام الدائرة المالية لحكومة رأس الخيمة، والسيد محمد حسن السبب مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة، وعدد من المسؤولين في الجهات المعنية في الإمارة، حيث شهدت ورشة العمل تفاعلاً كبيراً من المُشاركين الذين بلغ عددهم نحو 280 من المعنيين.

وتُعد ورشة العمل الحضورية الرابعة في إطار الحملة التوعوية التي تُنفذها الهيئة حول "المبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال"، والتي شملت ورش عمل مُماثلة في أبوظبي ودبي وعجمان، وتتواصل حتى نهاية العام الحالي لتشمل قطاعات الأعمال في جميع إمارات الدولة.

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: " تتواصل الحملة التوعوية الجارية بعقد ورش العمل الافتراضية، والورش الحضورية للوصول إلى جميع فئات المعنيين والخاضعين لضريبة الشركات، وذلك في إطار خطط الهيئة المكثفة لرفع مستوى الوعي الضريبي لدى قطاعات الأعمال من خلال التواصل المستمر معهم لإحاطتهم علماً بالمستجدات والإجراءات الضريبية، والتعرف على آرائهم ومعالجة أية عقبات قد تواجههم بما يضمن سلاسة الامتثال للتشريعات الضريبية، وبما يحقق الأهداف المرجوة من تطبيقها".

وأضاف: "ندعو جميع المعنيين للمُشاركة في فعاليات حملة "المبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال"، كما ندعوهم للاستفادة من المنصة التوعوية التي تم إطلاقها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب للتعريف بضريبة الشركات، وتوفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين لضريبة الشركات، حيث تُتيح المنصة العديد من ورش العمل التعريفية باللغتين العربية والإنجليزية عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد حول ضريبة الشركات".

وقدم ممثلو الهيئة خلال ورشة العمل التوعوية شرحاً شاملاَ حول قانون ضريبة الشركات والقرارات المُرتبطة به، ومُتطلبات الامتثال للقانون، ومعايير تحديد الخاضعين للضريبة والدخل الخاضع للضريبة، وتوضيح النسب المُطبَّقة والفترات الضريبية، وتسهيلات الأعمال الصغيرة، وضريبة الشركات في المناطق الحرة، وتسهيلات الخسائر الضريبية، وتسهيلات إعادة هيكلة الأعمال، وأحكام المجموعات الضريبية، وغيرها من المعلومات التي تُساعد على الامتثال لضريبة الشركات بسهولة ودقة.

وأجاب ممثلو الهيئة على استفسارات المُشاركين الذين أشادوا بالجهود التي تبذلها الهيئة في مجال التوعية بتطبيق النظام الضريبي في الدولة والتجاوب والتفاعل المستمر مع استفسارات قطاعات الأعمال.

ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لضريبة الشركات للاطلاع على المعلومات والبيانات المتوفرة بهذا الشأن عبر موقعها الإلكتروني، وعبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والاطلاع على البرنامج الزمني ومواقع انعقاد ورش العمل التي ستنظمها الهيئة خلال الفترة المُقبلة عبر الرابط الإلكتروني: