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بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي .. محمد بن زايد يصدر قانوناً بإنشاء دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي

9/28/2023 3:00:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي.

وتهدف الدائرة إلى تقديم خدماتها للجهات الحكومية في أبوظبي، بما يعزز رأس المال البشري وقدرات الرقمنة، و تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، ودفع التعاون لتعزيز الكفاءة والإنتاجية في الجهات الحكومية.

وتحلُّ دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي محلَّ دائرة الإسناد الحكومي، وهيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، وأكاديمية أبوظبي الحكومية، وهيئة أبوظبي الرقمية، كذلك يكون مركز الإحصاء – أبوظبي من الجهات التابعة للدائرة.

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