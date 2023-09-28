ردة فعل صادمة لشابة تتناول الحلوى الأكثر حموضة في العالم- فيديو

MENAFN - Khaberni) خبرني - انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مقطع فيديو يوثق تأثير نوع من الحلوى وصف بأنه "الأكثر حموضة في العالم" على فتاة قامت بتناول قطعة منه.

وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهرت فيه

فتاة محجبة تجلس داخل سيارتها ومعها عددا من "الحلوى الحامضة"، حيث قالت: "تبدو خطيرة جدا كأنها مصنوعة من الزجاج أو الخرسانة".

وعقب تناولها قطعة من هذه الحلوى، دخلت الفتاة في نوبة من الهلع والصراخ، وقامت الفتاة بعمل حركات لا إرادية، فيما تغيرت ملامح وجهها بالكامل وبصقت القطعة، وظلت تتحرك في كل الاتجاهات بكامل جسدها داخل سيارتها.

وعقب أن استعادت توازنها من جديد، أوضحت الفتاة قائلة: "الحلوى كعامود معدني في الجزء الخلفي من حلقي".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، حيث حذر بعضهم من طعمها، وتفاجأ البعض من تأثيرها، فيما أخذ البعض المقطع بطرافة.

وقال أحدهم معلقا: "هذه الحلاوة الموت الاسود تأثر على الاعصاب لمدة 10 ثواني انتبهوا منها"، وأضاف آخر: "شفيها ترجف كذا؟"، بينما علق أحدهم قائلا: "هههههه هذي مو حلى حامضة، هذي حلوى أخرج يا عدو الله".



