نوير يعود إلى تدريبات بايرن الجماعية

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلن بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم يوم الخميس عن عودة حارسه الدولي مانويل نوير إلى التمارين الجماعية بعد غياب استمر لفترة 10 أشهر جراء تعرضه لإصابة خطيرة في ركبته اليمنى خلال ممارسته رياضة التزلج.

قال نوير (37 عاما) بعدما شارك في جزء من التدريب الجماعي "إنه شعور رائع أن أعود إلى الملعب مع زملائي. لقد جعلني ذلك أشعر بالسعادة".

وبعدما تدّرب مع الحارسين الآخرين في النادي سفين أولريخ والإسرائيلي دانييل بيريتس، وقف نوير بين الخشبات الثلاث خلال تمارين أجراها رفاقه.

وأصيب نوير القائد التاريخي لبايرن ميونخ، الفائز بدوري أبطال أوروبا عامي 2013 و2020، ومنتخب "دي مانشافت"، بطل العالم 2014، بجروح خطيرة في أوائل ديسمبر 2022 خلال ممارسته رياضة التزلج، بعد عودته من كأس العالم عام 2022 في قطر، حيث خرج المنتخب الألماني من دور المجموعات.

وعاد نوير تدريجيا إلى التمارين، مع العودة إلى الملعب في منتصف مايو للخضوع للتمارين الفردية.

ووضع نوير نصب عينيه هدف المشاركة بالتحضيرات الصيفية لبايرن وأن يكون جاهزا بنسبة 100 في المئة، لكنه احتاج إلى مزيد من الوقت، بما في ذلك إجراء عملية جراحية في نهاية يوليو، خطط لها بايرن ضمن برنامج إعادة تأهيله، لإزالة قطعة معدنية.

ويأمل نوير في أن يشارك في أمم أوروبا 2024 التي تستضيفها بلاده بعد ثمانية أشهر ونصف الشهر، في حين يواجه منافسة قوية من مارك-أندريه تير شتيغن حارس برشلونة الإسباني.