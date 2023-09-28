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أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية يزور المتحف القومى للحضارة المصرية

9/28/2023 2:38:55 PM
(MENAFN- Youm7) استمراراً
لسلسلة الزيارات التي يشهدها المتحف القومي للحضارة المصري بالفسطاط، استقبل المتحف نيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية، والوفد المرافق له، بحضور السفيرة فايزة أبو النجا مستشارة رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، وذلك على هامش زيارته الرسمية الحالية لمصر.



وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث رحب بهم وقدم لهم نبذة عن المتحف وتاريخه وموقعة الفريد، وأبرز مقتنياته التي تزين جوانب وقاعات المتحف المختلفة لتروي تاريخ الحضارة المصرية عبر العصور المختلفة، إلى جانب ما يقدمة المتحف من فعاليات وأنشطة جعلته منارة ثقافية وتراثية باتت محط أنظار محبي الآثار والحضارة المصرية ليس في مصر فقط بل العالم أجمع.



ثم قام أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية والوفد المرافق له بجولة داخل قاعات كل من العرض الرئيسية،
والمومياوات الملكية، والنسيج المصري تعرفوا خلالها على ما يحتويه المتحف من كنوز
تبرز إبداعات الحضارة المصرية في مختلف المجالات.



وخلال الجولة أعرب أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية والوفد المرافق، عن إعجابهم الشديد بما شاهدوه في المتحف، وسعادتهم بتواجدهم في هذا الصرح الشامخ، الذي يضم مجموعة فريدة من المقتنيات الأثرية التى تكشف عن تاريخ مصر القديمة وحضارتها العريقة.



كما أهدى الدكتور أحمد غنيم نيكولاي باتروشيف، هدية تذكارية لزيارته للمتحف.






































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