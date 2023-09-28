Friday, 29 September 2023 12:02 GMT

الأوراق المطلوبة للحصول على شقة بمشروع الإسكان الاجتماعى

9/28/2023 2:38:53 PM
(MENAFN- Youm7) الكثير من المواطنين يتعرضون لخطأ كبير نتيجة لعدم إرفاق الأوراق المطلوبة لحجز شقة بمشروع الإسكان الاجتماعى، وبسبب ذلك يتم رفضهم.. ونوضح فى السطور التالية الأوراق المطلوبة التى يجب أن يتم إرفاقها عند التقدم لحجز وحدة سكنية وهى كالتالى..



- صورة الرقم القومى للزوج والزوجة

- صور شهادات ميلاد الأبناء

- ايصال مرافق.

- شهادة دحل

- صورة من عقد ايجار الوحدة

- قيد عائلى مميكن.

- قسيمة زواج مميكنة

- برنت تأمينات ان وجد

- صورة من ايصال سداد مبلغ جدية الحجز

- صورة من ايصال سداد كراسة الشروط

- استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها اسم المدينة المراد الحجز به والمحافظة ونوع الوحدة

- الاقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل

وزاره الاسكان، مشروع الاسكان الاجتماعى، مشروع المليون وحدة، محدودى الدخل







MENAFN28092023000132011024ID1107160474

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث