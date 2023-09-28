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الوطنى الفلسطينى: تصعيد الاحتلال فى القدس يحول الصراع إلى صراع دينى

9/28/2023 2:38:51 PM
(MENAFN- Youm7) قال المجلس الوطنى الفلسطينى، إن ما تتعرض له مدينة القدس المُحتلة، وأماكنها الدينية وخاصة المسجد الأقصى المُبارك، من منع للصلاة والاعتداء على المُصلين، وانتهاك حرية العبادة والاقتحامات المستمرة اليومية من قبل المستوطنين، ومن بينهم "أمناء جبل الهيكل"، بتحريض من رموز حكومة الاحتلال اليمينية، يهدف إلى تحويل الصراع إلى صراع دينى سيشعل المنطقة.

وأضاف المجلس - فى بيان صحفي، اليوم/الخميس/، بمناسبة الذكرى الـ23 لاندلاع انتفاضة الأقصى التى بدأت أحداثها عام 2000، ردا على اقتحام رئيس وزراء الاحتلال آنذاك أرئيل شارون لباحات المسجد الأقصى المبارك- أن الظروف التى تسببت فى إشعال الانتفاضة لم تتغير، فقط تبدلت أسماء المتطرفين فى الحكومة، التى تزداد تطرفا ضد أبناء الشعب الفلسطينى ومقدساته.


وأوضح المجلس أن القدس برمزيتها الدينية والتاريخية، هى عنوان كرامة الشعوب الإسلامية والعربية، وقلب الشعب الفلسطينى النابض، وأن المسجد الأقصى المُبارك سيبقى وقفا إسلاميا خالصا لا شرعية ولا سيادة للاحتلال عليه.


وأشار إلى أن الشعب الفلسطينى الذى يضحى يوميا من أجل فلسطين ومدينة القدس العاصمة الأبدية لدولته لن يتردد فى الدفاع عن القدس ومقدساتها ضد التغول والعدوان، ومحاولات الاحتلال الاستفزازية فى اقتحام وتدنيس الأقصى، وأن التخطيط لفرض التقسيم المكانى والزمانى لن يمر، فالشعب الفلسطينى سيبقى مرابطا ومدافعا وحاميا لقبلة المسلمين الأولى.


ودعا المجلس أبناء الشعب الفلسطينى فى الأرض الفلسطينية المُحتلة بما فيها القدس وداخل أراضى عام 1948، إلى شد الرحال للمسجد الأقصى، لإفشال مخططات حكومة اليمين المُتطرف الحالية، كما حث الأمتين العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل لدعم صمود أهل القدس، والخروج لنصرة الأقصى، وتعزيز صمود الشعب الفلسطين.


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