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الجيش الليبي: المشير خليفة حفتر يلتقى الرئيس بوتين في العاصمة موسكو

9/28/2023 2:38:51 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، الخميس، عن لقاء جمع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في العاصمة موسكو.

ووصل القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر إلى روسيا الثلاثاء، لإجراء مباحثات مع مسؤولين روس حول العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في ليبيا.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في بيان لها إنه " بناءً على الدعوة الواردة من دولة روسيا الاتحادية، وصل القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر إلى روسيا اليوم ، حيث كان نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف فى مقدمة مستقبليه.

وأضاف البيان:" أجريت مراسم الاستقبال وعزف النشيد الوطني للدولتين ترحيباً بزيارة القائد العام لروسيا".

وتابع البيان :" تشهد هذه الزيارة إجراء مباحثات مع المسؤولين الروس حول تطورات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيز دعمها وتطويرها والقضايا ذات الاهتمام المُشترك".






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