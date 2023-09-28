ملك البحرين يعرب عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية المتجذرة مع السعودية

MENAFN - Youm7) أعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، عن اعتزازه بما يجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية من علاقات أخوية متجذرة اتسمت عبر محطاتها التاريخية بمتانتها وتطورها، مؤكدًا حرص المملكة على مواصلة تعزيز علاقات البلدين ورفدها بما يحقق التطلعات المشتركة ويسهم فى فتح آفاق أرحب نحو مزيدٍ من الخير والنماء للبلدين والشعبين.

جاء ذلك خلال استقباله، فى قصر الصخير، اليوم الخميس، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية السعودي، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).

ونقل الأمير فيصل بن فرحان إلى ملك البحرين تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، وأصدق تمنياتهما لمملكة البحرين بدوام التقدم والرقي.



ورحب الملك حمد بن عيسى، بوزير الخارجية السعودي، وأبلغه بنقل تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين وولى العهد السعودي، وتمنياته الخالصة لخادم الحرمين بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودى بالمزيد من الرخاء والتطور، بالإضافة إلى شكره وتقديره على ما أبدياه من مشاعر طيبة ونبيلة وتعازيهما ومواساتهما بشهداء الواجب السامي.



كما نوه ملك البحرين بالجهود المخلصة التى يبذلها مجلس التنسيق السعودى البحرينى برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد البحرينى رئيس مجلس الوزراء، وأخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، لتعزيز العلاقات الأخوية وتطوير التعاون الثنائى لكل ما من شأنه خدمة مصالح البلدين والشعبين.



كما أشاد الملك حمد بن عيسى بالدور الريادى الذى تضطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين فى خدمة القضايا الخليجية والعربية والإسلامية.



من جانبه، أعرب وزير الخارجية السعودي، عن خالص شكره وتقديره لملك البحرين، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، واعتزازه بجهوده لتوطيد أواصر العلاقات الأخوية البحرينية السعودية.



من ناحية أخرى، أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد البحرينى رئيس مجلس الوزراء، على ما يجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية من علاقات أخوية متجذرة اتسمت عبر محطاتها التاريخية بمتانتها وتطورها وتعززت اليوم فى ظل ما تحظى به من رعايةٍ واهتمام من الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى حرص المملكة على مواصلة تعزيز علاقات البلدين ورفدها بما يحقق التطلعات المشتركة ويسهم فى فتح آفاق أرحب نحو مزيدٍ من الخير والنماء للبلدين والشعبين.



ونوه الأمير سلمان بن حمد، لدى لقائه بقصر الرفاع اليوم الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير الخارجية السعودي، بالمتابعة المستمرة والجهود الطيبة للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية فى الدفع بمجالات التعاون الثنائى باتجاه المزيد من التطور، لافتًا إلى أن التكامل البحرينى السعودى يزداد تناميًا تدعمه الاتفاقيات الثنائية المتبادلة فى مختلف المجالات والدور الهام الذى يضطلع به مجلس التنسيق السعودى البحرينى بما يدعم تحقيق الأهداف المنشودة.



ونقل الأمير فيصل بن فرحان إلى ولى العهد البحرينى تحيات خادم الحرمين الشريفين وأخيه ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء وأصدق تمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والازدهار، فيما أبلغه الأمير سلمان بن حمد بنقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين وولى عهده وتمنياته للمملكة العربية السعودية وشعبها دوام التقدم والرفعة، وشكره وتقديره على ما أبدياه من مشاعر طيبة ونبيلة وتعازيهما ومواساتهما بشهداء الواجب السامي.



وأشاد ولى العهد البحريني، بالدور الريادى الذى تضطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين فى خدمة القضايا الخليجية والعربية والإسلامية، متمنيًا لها المزيد من التقدم والرفعة.



من جهته، أشاد وزير الخارجية السعودى بدور ولى العهد البحرينى رئيس مجلس الوزراء فى تعزيز العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وتطوير آفاق التعاون والتنسيق الثنائى فى مختلف المجالات.