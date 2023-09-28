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باكستان ترحب بجهود السلام فى اليمن

9/28/2023 2:38:51 PM
(MENAFN- Youm7) رحبت باكستان بالنتيجة الإيجابية للحوار الأخير الذى أُجرى فى الرياض بين مسؤولى المملكة العربية السعودية واليمن وسلطنة عُمان بهدف تحقيق خارطة طريق لعملية السلام فى اليمن.

وأشادت وزارة الخارجية الباكستانية - فى بيان صحفى، أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم/الخميس/ - بالمبادرة السعودية للحوار بين وزير الدفاع السعودى ووفد صنعاء.


وأشارت إلى أن هذه المبادرة تعكس النوايا الإيجابية للمملكة العربية السعودية، فى الوقوف مع اليمن وشعبه، وتشجيع الأطراف اليمنية على الدخول فى حوار من أجل تحقيق السلام الشامل والتوصل إلى حل سياسى شامل ودائم وودى تحت رعاية الأمم المتحدة.


وجددت باكستان دعمها المبدئى للحل السياسى للأزمة اليمنية من خلال الحوار والتشاور.




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