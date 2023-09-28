إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب الضفة الغربية

MENAFN - Youm7) أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص الحى، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى بلدة بيت أمر شمال الخليل بجنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الظهر القريبة من مستوطنة "كرمى تسور" المقامة على أراضى المواطنين الفلسطينيين، واندلعت على إثرها مواجهات عنيفة أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام.



وأضافت المصادر أن شابين أصيبا بالرصاص الحى فى الفخذ والركبة، وتم نقلهما الى أحد المراكز الطبية فى البلدة لتلقى العلاج، ووصفت إصابتهما بالمتوسطة.







