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رئيس المحطات النووية يلتقى وفدا إماراتيا على هامش المؤتمر العام للطاقة الذرية بفيينا

9/28/2023 2:38:47 PM
(MENAFN- Youm7) عقد الدكتور أمجد الوكيل رئيس
هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لليوم الرابع بالدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يعقد خلال الفترة من 25-29 سبتمبر 2023 الجاري، وبمشاركة الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور على عبد الفتاح، الوكيل الدائم لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لقاءً ثنائيا مع وفد الجانب الإماراتى، استعرض خلاله آخر مستجدات إنشاءات مشروع المحطة النووية بالضبعة وسير تنفيذ الأعمال.



و ترأس اللقاء من الجانب المصرى الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وترأس الوفد الإماراتي
السفير حمد الكعبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية النمسا الاتحادية.



وتناول اللقاء تبادل المعلومات بشأن الوضع الحالي لمشروع إنشاء محطة الضبعة النووية المصرية ومحطة
براكة للطاقة النووية الإماراتية، وأيضا تباحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات والزيارات وكذلك توقيع مذكرة التفاهم المقترحة بين الطرفين.



الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ووضع إطار عمل للتنسيق بين الطرفين في مجال التطوير، والتعاون، والتنفيذ فيما يخصّ البرنامج النووي المصري والإماراتي.







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