Friday, 29 September 2023 12:01 GMT

المصريون بألمانيا يوثقون طلبات ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي ... صور

9/28/2023 2:38:47 PM
(MENAFN- Youm7) وثق عدد من أبناء الجالية المصرية في ألمانيا
طلبات ترشح للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا وعضو حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" أن أعضاء الحملة قاموا بتوثيق طلبات ترشح للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن طلبات الترشح لم تقتصر على أعضاء حملة مواطن لدعم مصر، ولكن هناك العديد من أبناء الجالية المصرية في ألمانيا حرصوا على توثيق توكيلات للرئيس السيسي، وذلك إيمانا من أبناء مصر في ألمانيا أن الرئيس السيسي هو الأجدر والأقدر على قيادة مصر في هذه الفترة الحساسة على مستوى المنطقة والعالم.


المصريون بألمانيا يوثقون طلبات ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي


المصريون بألمانيا يوثقون طلبات ترشح الرئيس السيسي


المصريون فى ألمانيا



MENAFN28092023000132011024ID1107160466

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث