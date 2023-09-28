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القومى للمرأة ناعيا الفنانة نجاح سلام: فقدنا واحدة من أهم فنانات الزمن الجميل

9/28/2023 2:38:47 PM
(MENAFN- Youm7) ينعى المجلس القومى للمرأ برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص الحزن والأسى الفنانة العظيمة نجاح سلام ، والتي وافتها المنية اليوم.



وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ حزنها لفقدان الوطن العربى واحدة من أهم فنانات الزمن الجميل التي أثرت الفن بالعديد من الأعمال الفنية والغنائية الخالدة
، قائلة:"رحلت عاشقة مصر .. العظيمة نجاح سلام ..لبنانية الأصل ومصرية الهوى..رحلت عن عالمنا ،ولكن يبقى فنها خالدًا تردده الأجيال جيلا بعد جيل ..وسوف تظل أغنية "يا أغلى اسم في الوجود" من أهم وأصدق الأغاني في حب مصر .. غنتها في فترة العدوان الثلاثي.. وغنت قصيدة "أنا النيل مقبرة للغزاة" ..وداعًا نجاح سلام..سوف يظل مكانك ومكانتك كبيرة دائمًا في قلب ووجدان كل المصريين".



ويتقدم المجلس القومى للمرأة بخالص التعازى والمواساة الى أسرة الفنانة العظيمة الراحلة نجاح سلام والى محبيها في الوطن العربى ، داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ، وأن يجعل مثواها الجنة.













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