القومى للمرأة ناعيا الفنانة نجاح سلام: فقدنا واحدة من أهم فنانات الزمن الجميل

(MENAFN
- Youm7) ينعى المجلس القومى للمرأ برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص الحزن والأسى الفنانة العظيمة نجاح سلام ، والتي وافتها المنية اليوم.
وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ حزنها لفقدان الوطن العربى واحدة من أهم فنانات الزمن الجميل التي أثرت الفن بالعديد من الأعمال الفنية والغنائية الخالدة
، قائلة:"رحلت عاشقة مصر .. العظيمة نجاح سلام ..لبنانية الأصل ومصرية الهوى..رحلت عن عالمنا ،ولكن يبقى فنها خالدًا تردده الأجيال جيلا بعد جيل ..وسوف تظل أغنية "يا أغلى اسم في الوجود" من أهم وأصدق الأغاني في حب مصر .. غنتها في فترة العدوان الثلاثي.. وغنت قصيدة "أنا النيل مقبرة للغزاة" ..وداعًا نجاح سلام..سوف يظل مكانك ومكانتك كبيرة دائمًا في قلب ووجدان كل المصريين".
ويتقدم المجلس القومى للمرأة بخالص التعازى والمواساة الى أسرة الفنانة العظيمة الراحلة نجاح سلام والى محبيها في الوطن العربى ، داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ، وأن يجعل مثواها الجنة.
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