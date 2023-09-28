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زلزال بقوة 3.5 درجة يهز جزيرة إيفيا اليونانية بعد عاصفة إلياس

9/28/2023 2:38:37 PM
(MENAFN- Youm7) أفاد معهد الجيوديناميكية اليونانى، اليوم الخميس، بأن جزيرة إيفيا تعرضت لزلزال بقوة 3.5 درجة، بعد ظهر اليوم، بعد أن ضربتها العاصفة إلياس.

وذكرت صحيفة "كاثميريني" اليونانية أنه بحسب المعهد، فقد تم تقدير العمق البؤرى بـ 17 كيلومترًا، ومركز الزلزال على بعد 3 كيلومترات شمال شرق مدينة مانتودي.
وفى نفس المنطقة، تم تسجيل عدة زلازل أصغر بقوة أقل من 2.0 درجة فى الساعات القليلة الماضية.


وكانت أمطار غزيرة، ناجمة عن العاصفة إلياس، قد ضربت أمس جزيرة إيفيا اليونانية؛ والتى تعد ثان أكبر جزيرة فى اليونان وتقع شرق العاصمة أثينا، حيث أسفرت المياه عن غمر أكثر من 40 منزلاً فى قرية روفيس، الواقعة على الساحل الشمالى الغربى للجزيرة اليونانية.


وتعمل فرق الإنقاذ على إجلاء الأفراد الذين تقطعت بهم السبل فى هذه المناطق المغمورة، حيث أفادت تقارير بأن بعضهم محاصر فى مساكنه.


وكانت سلطات الطوارئ اليونانية أعلنت حالة التأهب فى وسط البلاد تحسبا للعواصف المتجهة نحو عدة مناطق سبق أن ضربتها الفيضانات هذا الشهر.


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