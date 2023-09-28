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قتيلان على الأقل.. تفاصيل حادث اطلاق نار فى موقعين منفصلين بروتردام فى هولندا

9/28/2023 2:38:36 PM
(MENAFN- Youm7) قالت الشرطة الهولندية إن شخصين قتلوا على الأقل فى مدينة روتردام جنوبى البلاد، الخميس، بعد أن فتح مسلح النار فى موقعين منفصلين.

وألقت السلطات القبض على رجل يبلغ من العمر 32 عاما بعد إطلاق النار فى روتردام، وفق "رويترز".

وذكرت الوكالة أن إطلاق النار بدأ فى منزل، واستمر فى قاعة دراسية بمستشفى جامعى قريب.

وكتبت شرطة ثانى أكبر مدينة في هولندا على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، أنها تقوم حاليا بإبلاغ أقارب الضحايا، وذلك قبل الكشف عن أى تفاصيل إضافية.

وكان المسلح الذي يرتدي زيا عسكريا، فتح النار في المستشفى الجامعي، قبل أن يجري اعتقاله في مهبط الطائرات بالمستشفى نفسه.

وانتشر عدد كبير من عناصر الأمن الهولندي المدججين بالأسلحة والمتردين للدروع الواقية في المستشفى، الذى غادره كثيرون رافعين أيديهم.

وتقول السلطات المحلية إن حرائق اندلعت فى موقعى إطلاق النار.


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