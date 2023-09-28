قتيلان على الأقل.. تفاصيل حادث اطلاق نار فى موقعين منفصلين بروتردام فى هولندا

(MENAFN
- Youm7) قالت الشرطة الهولندية إن شخصين قتلوا على الأقل فى مدينة روتردام جنوبى البلاد، الخميس، بعد أن فتح مسلح النار فى موقعين منفصلين.
وألقت السلطات القبض على رجل يبلغ من العمر 32 عاما بعد إطلاق النار فى روتردام، وفق "رويترز".
وذكرت الوكالة أن إطلاق النار بدأ فى منزل، واستمر فى قاعة دراسية بمستشفى جامعى قريب.
وكتبت شرطة ثانى أكبر مدينة في هولندا على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، أنها تقوم حاليا بإبلاغ أقارب الضحايا، وذلك قبل الكشف عن أى تفاصيل إضافية.
وكان المسلح الذي يرتدي زيا عسكريا، فتح النار في المستشفى الجامعي، قبل أن يجري اعتقاله في مهبط الطائرات بالمستشفى نفسه.
وانتشر عدد كبير من عناصر الأمن الهولندي المدججين بالأسلحة والمتردين للدروع الواقية في المستشفى، الذى غادره كثيرون رافعين أيديهم.
وتقول السلطات المحلية إن حرائق اندلعت فى موقعى إطلاق النار.
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