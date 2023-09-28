تحطم مروحية قبالة ساحل جزيرة إيفيا اليونانية

MENAFN - Youm7) أعلنت السلطات اليونانية، عن تحطم مروحية فى البحر قبالة ساحل جزيرة إيفيا، والتى تعد ثان أكبر جزيرة فى اليونان وتقع شرق العاصمة أثينا، صباح اليوم /الخميس/ وكانت تقل الطيار وشخصا إضافيا.

وذكرت صحيفة /كاثميريني/ اليونانية، أن المروحية كانت تحلق فوق شاطئ أخلادي، بالقرب من قرية أجيا آنا الساحلية، أثناء عاصفة ألياس عندما اختفت من رادار هيئة الطيران المدني، فى حين أظهرت لقطات فيديو التقطها شهود عيان سقوطها فى الماء.



وانطلقت المروحية/ Agusta A109 / من أفيدنيس، شمال أثينا، صباح اليوم فى رحلة إلى فولوس فى البر الرئيسى الشرقي، والتى تعرضت أيضًا للعاصفة إلياس ولكن الطقس أجبرها على الهبوط لفترة قصيرة فى مانتودى فى إيفيا قبل أن تقلع مرة أخرى متجهة شمالا إلى فولوس وأدرج بيان رحلتها اسم شخص واحد فقط على متن الطائرة.



وبدأت عملية البحث عن المروحية والركاب، على الرغم من أن الرياح القوية تعرقل الجهود فيما قال محافظ وسط اليونان، فانيس سبانوس : "كنا قريبين جدًا من الموقع المحدد... لسوء الحظ، تم قطع الوصول ونحن الآن نتحرك فوق المناطق المنخفضة، جنبًا إلى جنب مع فرق الإنقاذ، للوصول إلى المكان الذى يُعتقد أن المروحية قد سقطت فيه".



وكان معهد الجيوديناميكية اليونانى قد أعلن أن جزيرة إيفيا تعرضت لزلزال بقوة 3.5 درجة بعد ظهر اليوم، بعد أن ضربتها العاصفة إلياس.



وكانت أمطار غزيرة، ناجمة عن العاصفة إلياس، قد ضربت أمس جزيرة إيفيا اليونانية، أسفرت عن غمر أكثر من 40 منزلا فى قرية روفيس؛ الواقعة على الساحل الشمالى الغربى للجزيرة اليونانية.



وكانت سلطات الطوارئ اليونانية قد أعلنت حالة التأهب فى وسط البلاد تحسبا للعواصف المتجهة نحو عدة مناطق سبق أن ضربتها الفيضانات هذا الشهر.