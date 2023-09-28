الشرطة البريطانية تلقى القبض على صبى قطع شجرة شهيرة كانت قائمة منذ 200 عام

MENAFN - Youm7) ألقت السلطات البريطانية، الخميس، القبض على صبى على خلفية ما وصفته بالقطع "المتعمد" لشجرة شهيرة، كانت قائمة منذ نحو 200 عام، بجانب سور هادريان الرومانى الشهير شمالى إنجلترا، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

وفى وقت مبكر من الخميس، أظهرت صور من المكان أن الشجرة قطعت قرب قاعدة جذعها، بينما كان الجزء المتبقى منها مطروحا جانبها.

وقالت شرطة نورثمبريا إن مراهقا اعتقل للاشتباه فى تسببه فى أضرار جنائية، وقالت القوة إنه محتجز لدى الشرطة ويتعاون مع التحقيق.

وذكرت فى بيان أن "الشجرة معلم شهير عالميا، والعمل التخريبى تسبب فى صدمة وغضب يمكن تفهمه فى وسط المجتمع المحلى وخارجه".

وقال الضابط كيفن وارنج: "هذا يوم حزين للغاية. الشجرة كانت بارزة فى الجزء الشمال الشرقي، واستمتع بها الكثيرون سواء كانوا يعيشون هنا أو من زوار المكان".

كما طلبت سلطات متنزه نورثمبرلاند الوطنى من الجمهور عدم زيارة الشجرة المقطوعة، التى اختيرت كأفضل شجرة إنجليزية عام 2016.

فى كل عام يتوافد آلاف الزوار على سور هادريان، وهو أحد مواقع التراث العالمى المدرجة بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

كان هذا السور يحمى الحدود الشمالية للإمبراطورية الرومانية.

توقف الكثيرون للإعجاب والتقاط الصور للشجرة فى سيكامور غاب، وهى منطقة محببة بمناظرها الطبيعية الخلابة.

اكتسبت المنطقة شهرة عندما ظهرت فى فيلم كيفن كوستنر عام 1991 بعنوان "روبن هود: أمير اللصوص".