ياو أنور رجل مباراة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى بدورى نايل

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى أول ثلاث نقاط في دورى نايل بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3 – 1

في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية.

افتتح التسجيل للإسماعيلى حمدى النقاز في الدقيقة السابعة قبل أن يتعادل مابولولو للاتحاد السكندرى في الدقيقة 31 ثم أعاد عبد الرحمن مجدى التقدم للدارويش في الدقيقة 38،وعزز

ياو أنور تقدم أصحاب الرداء الأصفر بالهدف الثالث في الدقيقة 51.

بهذه النتيجة يحتل الإسماعيلى المركز السابع في ترتيب دورى نايل برصيد 3 نقاط بينما يحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر بذات الرصيد من النقاط.

وبدأ الإسماعيلي المباراة بالتشكيل كالتالي: حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم، الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، إياد العسقلاني، حمدى النقاز، الوسط: محمد مخلوف، عمر الساعى، مروان حمدى، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدى، الهجوم: ياو أنور.

ودخل الاتحاد المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمي: المهدي سليمان ،الدفاع: أحمد غنيم، سيف تقا، محمود شبانة، كريم الديب،الوسط: خالد الغندور، مورو ساليفو، بلال السيد، أحمد عيد، رجب عمران، الهجوم: مابولولو.



