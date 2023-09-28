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حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 28 / 9 / 2023

9/28/2023 2:38:33 PM
(MENAFN- Youm7) حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 28 / 9 / 2023 شهدت العديد من الأخبار الرياضية منها، ننشر أول صور لأشرف فولة فى المستشفى بعد توجيهات الرئيس السيسى بعلاجه، والمصرى يهزم فاركو ويغادر القاع بأول 3 نقاط، والإسماعيلي يهزم الاتحاد بثلاثية مقابل هدف.

دوري نايل.. الإسماعيلى يهزم الاتحاد السكندرى بثلاثية ويحصد أول 3 نقاط

حصد فريق
الإسماعيلى
أول ثلاث نقاط في دورى نايل بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية.

ننشر اول صور لاشرف فولة فى المستشفى بعد توجيهات الرئيس السيسى بعلاجه

حصل "اليوم السابع" على صور لبطل ككمال الأجسام
اشرف فولة
خلال تواجده في المستشفى لتلقى العلاج بعد توجيهات الرئيس السيسى بعلاجه على نفقة الدولة.

الزمالك لـ اليوم السابع: صرفنا 50 % من مستحقات اللاعبين الأجانب من خزينة النادى

قال أحمد فؤاد الوطن المدير المالى لنادى
الزمالك
إنهم نجحوا في صرف 50 % من مستحقات اللاعبين الأجانب وذلك لتوفير حالة من الهدوء والاستقرار النفسى لهم قبل مواجهة أرتا سولار.


دورى نايل.. المصرى يهزم فاركو ويغادر القاع بأول 3 نقاط

حقق فريق المصرى البورسعيدى، فوزا مثيرا على نظيره
فاركو ، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية.


الأهلى يهزم فاب الكاميرونى فى انطلاق بطولة أفريقيا لليد

فاز فريق رجال كرة اليد
بالنادى الأهلى
على نظيره فاب الكاميرونى بنتيجة 33/18
فى إطار أولى مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها الكونغو برازافيل.

الأهلى يفاوض "فيفا" لزيادة حصته من تذاكر مونديال الأندية بالسعودية

يتواصل النادي
الأهلي
مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لزيادة حصة الفريق الأحمر من التذاكر المخصصة لحضور مباريات كأس العالم للأندية.


الزمالك يختتم تدريبات لمواجهة آرتا سولار بالكونفدرالية صباح الجمعة

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، خوض المران الختامي صباح غدا الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


الركبة تهدد مشاركة رضا سليم مع الأهلى أمام سان جورج غدا

يخضع المغربي
رضا سليم
لاعب الأهلي للفحص من قبل الجهاز الفني للفريق اليوم على هامش مران الفريق الختامي قبل مباراته ضد سان جورج الإثيوبي غدا الجمع في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.


تأجيل مباريات الأهلى وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا بالجولة العاشرة رسميًا

قررت
رابطة الأندية
المحترفة برئاسة أحمد دياب، تأجيل مباريات الأهلى وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا بالجولة العاشرة، من مسابقة دورى نايل، والتي كان مقررا لها في الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر المقبل.


تعرف على رسائل أوسوريو وعبد الهادى للاعبى الزمالك قبل لقاء آرتا سولار

حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


الأهلى يحدد موعد انتظام متولى فى التدريبات الجماعية بعد موقعة سان جورج

يواصل محمود متولي مدافع
الأهلي
أداء برنامجه التأهيلي بعد إصابته بشد في العضلة الأمامية، قبل بداية الموسم الحالي وابتعاده عن المشاركة رفقة فريقه في المباريات.

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