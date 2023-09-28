Friday, 29 September 2023 12:00 GMT

أهداف مباراة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى اليوم بدورى نايل

9/28/2023 2:38:33 PM
(MENAFN- Youm7) فاز فريق الإسماعيلى على نظيره الاتحاد السكندرى بنتيجة 3 – 1
في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية.

افتتح التسجيل للإسماعيلى حمدى النقاز في الدقيقة السابعة قبل أن يتعادل مابولولو للاتحاد السكندرى في الدقيقة 31، ثم أعاد عبد الرحمن مجدى التقدم للدارويش في الدقيقة 38، وعزز
ياو أنور تقدم أصحاب الرداء الأصفر بالهدف الثالث في الدقيقة 51.

بهذه النتيجة يحتل الإسماعيلى المركز السابع في ترتيب دورى نايل برصيد 3 نقاط بينما يحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر بذات الرصيد من النقاط.

وبدأ الإسماعيلي المباراة بالتشكيل كالتالي: حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم، الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، إياد العسقلاني، حمدى النقاز، الوسط: محمد مخلوف، عمر الساعى، مروان حمدى، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدى، الهجوم: ياو أنور.

ودخل الاتحاد المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمي: المهدي سليمان ،الدفاع: أحمد غنيم، سيف تقا، محمود شبانة، كريم الديب،الوسط: خالد الغندور، مورو ساليفو، بلال السيد، أحمد عيد، رجب عمران، الهجوم: مابولولو.


MENAFN28092023000132011024ID1107160456

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث