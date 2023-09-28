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كابيتانو مصر.. مقلب خفيف من أحد المشاركين فى البرنامج

9/28/2023 2:38:33 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت حلقة اليوم من برنامج "كابيتانو مصر" بكاء ودموع من جانب "جدات" اللاعبين المشاركين بعد أن ظهر طفل يبحث عن جدته بينهن، ولم يجدها، وبعد بكاء الحاضرين ومواساته تم اكتشاف أن هذا مقلب من الطفل عمر شريف بطل مسلسل تحت الوصاية الذى عُرض في شهر رمضان الماضي من بطولة منى زكى.



وقال عمر شريف لبرنامج كابيتانو إنه عندما علم بوجود "جدات" اللاعبين قرر أن يقوم بمقلب وهى التظاهر أنه لم يجد جدته ليرى رد فعل الحاضرات.




واستضاف برنامج كابيتانو مصر الذى يذاع على قناة ON E جدات اللاعبين المشتركين في البرنامج فى حلقة اليوم ودار حديث مشترك بين اللاعبين وجداتهم، حول أنواع الطعام الذى يحبونه ويطلبون طهيه من جدة كل منهم.




ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.



وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.







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