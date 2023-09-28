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مران الأهلي الأخير استعدادا لـ سان جورج.. جلسة كولر فى حضور بيبو.. وتدريبات بدنية

9/28/2023 2:38:33 PM
(MENAFN- Youm7) اختتم فريق النادي الأهلي مساء اليوم الخميس تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق سان جورج الإثيوبي، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح العديد من الجوانب الفنية والتكتيكية المحددة للاعبين.

كما حرص كولر بعد المحاضرة على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني، في حضور خالد بيبو مدير الكرة، لتأكيد تنفيذ بعض التدريبات الفنية المحددة، قبل أن يقود اللاعبين في تقسيمة قوية، فيما قاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، تدريبًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية فقرات المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سان جورج الإثيوبي، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها السابعة مساء غد الجمعة على استاد القاهرة، علماً بأن لقاء الذهاب الذي أقيم بالقاهرة أيضاً انتهى بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.


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