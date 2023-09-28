مران الأهلي الأخير استعدادا لـ سان جورج.. جلسة كولر فى حضور بيبو.. وتدريبات بدنية

(MENAFN
- Youm7) اختتم فريق النادي الأهلي مساء اليوم الخميس تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق سان جورج الإثيوبي، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح العديد من الجوانب الفنية والتكتيكية المحددة للاعبين.
كما حرص كولر بعد المحاضرة على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني، في حضور خالد بيبو مدير الكرة، لتأكيد تنفيذ بعض التدريبات الفنية المحددة، قبل أن يقود اللاعبين في تقسيمة قوية، فيما قاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، تدريبًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية فقرات المران الجماعي.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سان جورج الإثيوبي، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها السابعة مساء غد الجمعة على استاد القاهرة، علماً بأن لقاء الذهاب الذي أقيم بالقاهرة أيضاً انتهى بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.
MENAFN28092023000132011024ID1107160454
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.