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انطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب بمشاركة كويتية

9/28/2023 2:38:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 28 - 9 (كونا) -- انطلقت اليوم الخميس فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 تحت شعار (وجهة ملهمة) بمشاركة كويتية.
ويشهد المعرض الذي تشارك فيه سلطنة عمان باعتبارها ضيف الشرف لهذا العام مشاركة 1800 دار نشر من 32 دولة موزعة على أكثر من 800 جناح عرض.
وسيقدم المعرض الذي تستمر أعماله حتى السابع من أكتوبر المقبل أكثر من 200 فعالية ضمن برنامجه الثقافي بما يتضمن ندوات حوارية وأمسيات شعرية وورش عمل إلى جانب فعاليات للرواة وفعاليات متنوعة لتثقيف الطفل وإثراء قدراته وصقل مهاراته المعرفية إضافة إلى عروض مسرحية لمسرحيات سعودية ودولية وحفلات موسيقية وغنائية.
وينظم المعرض للمرة الأولى مسابقة مخصصة للأطفال حول الإلقاء الشعري ليستمتع الطفل بتجربة الإلقاء أمام الجمهور بما يساهم في تعلم مهارات الكتابة الشعرية وتقنيات الإلقاء ورفع مستوى الثقة بالنفس وتعزيز المهارات اللغوية للطفل.
ويشارك في المعرض من الكويت كل من مجلس النشر العلمي ومركز البحوث والدراسات الكويتية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إلى جانب عدد من دور النشر والمكتبات الكويتية. (النهاية)

ع س ط / م ع ع




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