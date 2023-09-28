Friday, 29 September 2023 12:00 GMT

البيت الأبيض يعقد القمة الوطنية الأمريكية الأولى من نوعها لمعالجة قضايا المناخ

9/28/2023 2:38:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 - 9 (كونا) -- قال البيت الأبيض إنه يعقد اليوم الخميس أول قمة وطنية من نوعها في الولايات المتحدة لمعالجة قضايا المناخ يتخللها إطلاق (الإطار الوطني للصلابة المناخية) في إطار الوفاء بتعهد أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في يونيو الماضي.
وأشار البيت الأبيض في "مستند حقائق" إلى أن إدارة بايدن ستعلن خلال "قمة الصلابة البيئية" التي تعقد بمشاركة ممثلين عن أكثر من 25 ولاية وإقليم وسلطات قبلية عن تخصيص "أكثر من 500 مليون دولار من التمويل المخصص لإجراءات جديدة لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ".
وأوضح أن الإطار الوطني الذي سيتم إطلاقه خلال القمة عبارة عن "رؤية لبلد قادر على التكيف مع المناخ مصممة لتوجيه ومواءمة استثمارات وأنشطة المرونة المناخية من قبل الحكومة الفيدرالية وشركائها".
ويحدد الإطار "مبادئ مشتركة وإجراءات محددة لتوسيع وتسريع التقدم نحو ستة أهداف رئيسية" ومنها "دمج الصلابة المناخية في التخطيط والإدارة" و"زيادة صلابة البيئة المبنية في مواجهة الصدمات المناخية الحادة والضغوطات المزمنة" و"تعبئة رأس المال والاستثمار والابتكار لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ على نطاق واسع".
كما تتضمن قائمة المبادئ والإجراءات "تزويد المجتمعات بالمعلومات والموارد اللازمة لتقييم المخاطر المناخية وتطوير حلول المرونة المناخية الأكثر ملاءمة لهم" و"حماية الأراضي والمياه وإدارتها بشكل مستدام لتعزيز القدرة على الصمود مع توفير العديد من الفوائد الأخرى" و"مساعدة المجتمعات على أن تصبح ليس أكثر صلابة فحسب بل أيضا أكثر أمانا وصحة وقوة اقتصادية".
وقال البيت الأبيض إن الإجراءات والتمويل يهدفان إلى "المساعدة في بناء أمة قادرة على التكيف مع المناخ" بما يتضمن "التزامات المؤسسات الخيرية الكبرى بتوسيع الدعم المالي للصلابة المناخية ومواءمة الاستثمارات مع الأولويات الوطنية للقدرة على التكيف مع المناخ." (النهاية)

ر س ر / م ع ع




MENAFN28092023000071011013ID1107160452

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث