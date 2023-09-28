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البيت الأبيض يعلن عقد القمة الثانية الأمريكية الأوروبية في 20 أكتوبر المقبل

9/28/2023 2:38:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 - 9 (كونا) -- أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس أن القمة الثانية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ستنعقد في العاصمة واشنطن في 20 أكتوبر المقبل.
وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستقبل رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في البيت الأبيض في 20 أكتوبر المقبل للمشاركة في القمة الثانية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ تولى الرئيس بايدن منصبه.
وأضاف البيان أن القمة ستبحث "التعاون القوي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بما في ذلك التزامنا المشترك بدعم أوكرانيا في دفاعها عن سيادتها وفرض عقوبات على روسيا بسبب عدوانها".
وأوضح أن القادة المجتمعين سيعملون كذلك على تعزيز جهود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتسريع اقتصاد الطاقة النظيفة العالمي على أساس سلاسل التوريد "الآمنة والمرنة" كما سيواصلون التعاون في التقنيات الحيوية والناشئة بما في ذلك البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي.
وكانت القمة الأمريكية الأوروبية الأولى قد عقدت في بروكسل في يونيو 2021 وتناولت قضايا عدة أبرزها الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية بين الجانبين وتحديات المناخ والنزاعات التجارية عبر الأطلسي وسبل مواجهة تداعيات جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19). (النهاية)

ا م م / م ع ع




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