البيت الأبيض يعلن عقد القمة الثانية الأمريكية الأوروبية في 20 أكتوبر المقبل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 - 9 (كونا) -- أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس أن القمة الثانية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ستنعقد في العاصمة واشنطن في 20 أكتوبر المقبل.
وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستقبل رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في البيت الأبيض في 20 أكتوبر المقبل للمشاركة في القمة الثانية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ تولى الرئيس بايدن منصبه.
وأضاف البيان أن القمة ستبحث "التعاون القوي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بما في ذلك التزامنا المشترك بدعم أوكرانيا في دفاعها عن سيادتها وفرض عقوبات على روسيا بسبب عدوانها".
وأوضح أن القادة المجتمعين سيعملون كذلك على تعزيز جهود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتسريع اقتصاد الطاقة النظيفة العالمي على أساس سلاسل التوريد "الآمنة والمرنة" كما سيواصلون التعاون في التقنيات الحيوية والناشئة بما في ذلك البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي.
وكانت القمة الأمريكية الأوروبية الأولى قد عقدت في بروكسل في يونيو 2021 وتناولت قضايا عدة أبرزها الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية بين الجانبين وتحديات المناخ والنزاعات التجارية عبر الأطلسي وسبل مواجهة تداعيات جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19). (النهاية)
ا م م / م ع ع
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