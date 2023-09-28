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ملك البحرين: نعتز بما يجمعنا بالسعودية من علاقات أخوية متجذرة

9/28/2023 2:38:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 28 - 9 (كونا) -- أعرب العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى اليوم الخميس عن اعتزازه بما يجمع بلاده والمملكة العربية السعودية من "علاقات أخوية متجذرة اتسمت عبر محطاتها التاريخية بمتانتها وتطورها".
وقالت وكالة أنباء البحرين (بنا) إن ملك البحرين أكد خلال استقباله وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في قصر (الصخير) حرص بلاده على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية ورفدها بما يحقق التطلعات المشتركة ويسهم في فتح آفاق أرحب نحو مزيد من الخير والنماء للبلدين والشعبين.
وأبلغ ملك البحرين الأمير فيصل بن فرحان نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان وتمنياته الخالصة بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي بالمزيد من الرخاء والتطور بالإضافة إلى شكره وتقديره على ما أبدياه من مشاعر طيبة ونبيلة وتعازيهما ومواساتهما بشهداء الواجب.
ونوه بالجهود المخلصة التي يبذلها مجلس التنسيق السعودي البحريني لتعزيز العلاقات الأخوية وتطوير التعاون الثنائي لكل ما من شأنه خدمة مصالح البلدين والشعبين.
كما أشاد بالدور الريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في خدمة القضايا الخليجية والعربية والإسلامية.
ومن جانبه أعرب وزير الخارجية السعودي عن خالص شكره وتقديره لملك البحرين واعتزازه بجهوده لتوطيد أواصر العلاقات الأخوية البحرينية السعودية.
ونقل الوزير السعودي إلى ملك البحرين تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأصدق تمنياتهما لمملكة البحرين بدوام التقدم والرقي.
وعلى صعيد متصل أشاد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد بمتانة العلاقات التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من قيادتي البلدين.
ونوه خلال لقائه وزير الخارجية السعودي بقصر (الرفاع) بالمتابعة المستمرة والجهود الطيبة للبلدين في الدفع بمجالات التعاون الثنائي باتجاه المزيد من التطور.
ولفت إلى أن التكامل البحريني السعودي يزداد تناميا تدعمه الاتفاقيات الثنائية المتبادلة في مختلف المجالات والدور المهم الذي يضطلع به مجلس التنسيق السعودي البحريني بما يدعم تحقيق الأهداف المنشودة. (النهاية)

خ ن ع / م ع ع




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