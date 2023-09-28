ملك البحرين: نعتز بما يجمعنا بالسعودية من علاقات أخوية متجذرة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 28 - 9 (كونا) -- أعرب العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى اليوم الخميس عن اعتزازه بما يجمع بلاده والمملكة العربية السعودية من "علاقات أخوية متجذرة اتسمت عبر محطاتها التاريخية بمتانتها وتطورها".
وقالت وكالة أنباء البحرين (بنا) إن ملك البحرين أكد خلال استقباله وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في قصر (الصخير) حرص بلاده على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية ورفدها بما يحقق التطلعات المشتركة ويسهم في فتح آفاق أرحب نحو مزيد من الخير والنماء للبلدين والشعبين.
وأبلغ ملك البحرين الأمير فيصل بن فرحان نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان وتمنياته الخالصة بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي بالمزيد من الرخاء والتطور بالإضافة إلى شكره وتقديره على ما أبدياه من مشاعر طيبة ونبيلة وتعازيهما ومواساتهما بشهداء الواجب.
ونوه بالجهود المخلصة التي يبذلها مجلس التنسيق السعودي البحريني لتعزيز العلاقات الأخوية وتطوير التعاون الثنائي لكل ما من شأنه خدمة مصالح البلدين والشعبين.
كما أشاد بالدور الريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في خدمة القضايا الخليجية والعربية والإسلامية.
ومن جانبه أعرب وزير الخارجية السعودي عن خالص شكره وتقديره لملك البحرين واعتزازه بجهوده لتوطيد أواصر العلاقات الأخوية البحرينية السعودية.
ونقل الوزير السعودي إلى ملك البحرين تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأصدق تمنياتهما لمملكة البحرين بدوام التقدم والرقي.
وعلى صعيد متصل أشاد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد بمتانة العلاقات التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من قيادتي البلدين.
ونوه خلال لقائه وزير الخارجية السعودي بقصر (الرفاع) بالمتابعة المستمرة والجهود الطيبة للبلدين في الدفع بمجالات التعاون الثنائي باتجاه المزيد من التطور.
ولفت إلى أن التكامل البحريني السعودي يزداد تناميا تدعمه الاتفاقيات الثنائية المتبادلة في مختلف المجالات والدور المهم الذي يضطلع به مجلس التنسيق السعودي البحريني بما يدعم تحقيق الأهداف المنشودة. (النهاية)
خ ن ع / م ع ع
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