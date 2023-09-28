توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم و(كاف)

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 28 - 9 (كونا) -- أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الدكتور باتريس موتسيبي اليوم الخميس توقيع مذكرة تفاهم "تاريخية" مع رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة.
وذكر الاتحاد الإفريقي في بيان أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بمقر (كاف) في (القاهرة) تهدف إلى تطوير كرة القدم في إفريقيا ومنطقة الخليج ورفع جودتها وتمكينها من المنافسة عالميا.
وأعرب موتسيبي وفقا للبيان عن تحمسه للعمل مع الاتحاد الخليجي لتطوير اللعبة في قارة إفريقيا ومنطقة الخليج لتكون من بين الأفضل في العالم مشيرا إلى ما يمتلكه الجانبان من "إمكانات هائلة تمكنهما من تحقيق نتائج أفضل في المحافل الدولية والإقليمية".
وتقدم بالشكر لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم على دعم (كاف) على مدار سنوات عديدة متعهدا بالعمل على تطوير كرة القدم وتنميتها في إفريقيا ومنطقة الخليج. (النهاية)
ع ف ف / م ع ع
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