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توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم و(كاف)

9/28/2023 2:38:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 28 - 9 (كونا) -- أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الدكتور باتريس موتسيبي اليوم الخميس توقيع مذكرة تفاهم "تاريخية" مع رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة.
وذكر الاتحاد الإفريقي في بيان أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بمقر (كاف) في (القاهرة) تهدف إلى تطوير كرة القدم في إفريقيا ومنطقة الخليج ورفع جودتها وتمكينها من المنافسة عالميا.
وأعرب موتسيبي وفقا للبيان عن تحمسه للعمل مع الاتحاد الخليجي لتطوير اللعبة في قارة إفريقيا ومنطقة الخليج لتكون من بين الأفضل في العالم مشيرا إلى ما يمتلكه الجانبان من "إمكانات هائلة تمكنهما من تحقيق نتائج أفضل في المحافل الدولية والإقليمية".
وتقدم بالشكر لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم على دعم (كاف) على مدار سنوات عديدة متعهدا بالعمل على تطوير كرة القدم وتنميتها في إفريقيا ومنطقة الخليج. (النهاية)

ع ف ف / م ع ع




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