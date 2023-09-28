(السد) يفوز على (الغرافة) برباعية نظيفة في الدوري القطري لكرة القدم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 28 - 9 (كونا) -- حقق نادي (السد) فوزا برباعية دون رد على نظيره نادي (الغرافة) في مباراة أقيمت بينهما اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري القطري لكرة القدم ليتصدر ترتيب المسابقة مؤقتا.
ونجح لاعب (السد) أكرم عفيف في تسجيل هدف التقدم بالمباراة التي أقيمت على أرضية ملعب استاد (خليفة الدولي) من ضربة جزاء بالدقيقة ال27 فيما أضاف حسن الهيدوس الهدف الثاني بالدقيقة ال30 لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.
وفي الشوط الثاني نجح (السد) في إضافة هدفين آخرين عن طريق لاعبه علي أسدالله بالدقيقتين ال53 وال60 لتنتهي المباراة بأربعة أهداف نظيفة لصالح (السد).
وبهذه النتيجة يتصدر (السد) ترتيب الدوري مؤقتا بإجمالي 13 نقطة بانتظار نتيجة مباراة تجمع بين ناديي (الريان) و(الوكرة) في إطار الجولة نفسها غدا الجمعة فيما تجمد رصيد (الغرافة) عند 10 نقاط يحتل بها المركز الثالث مؤقتا. (النهاية)
س س س / م ع ع
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