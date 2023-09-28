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(السد) يفوز على (الغرافة) برباعية نظيفة في الدوري القطري لكرة القدم

9/28/2023 2:38:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 28 - 9 (كونا) -- حقق نادي (السد) فوزا برباعية دون رد على نظيره نادي (الغرافة) في مباراة أقيمت بينهما اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري القطري لكرة القدم ليتصدر ترتيب المسابقة مؤقتا.
ونجح لاعب (السد) أكرم عفيف في تسجيل هدف التقدم بالمباراة التي أقيمت على أرضية ملعب استاد (خليفة الدولي) من ضربة جزاء بالدقيقة ال27 فيما أضاف حسن الهيدوس الهدف الثاني بالدقيقة ال30 لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.
وفي الشوط الثاني نجح (السد) في إضافة هدفين آخرين عن طريق لاعبه علي أسدالله بالدقيقتين ال53 وال60 لتنتهي المباراة بأربعة أهداف نظيفة لصالح (السد).
وبهذه النتيجة يتصدر (السد) ترتيب الدوري مؤقتا بإجمالي 13 نقطة بانتظار نتيجة مباراة تجمع بين ناديي (الريان) و(الوكرة) في إطار الجولة نفسها غدا الجمعة فيما تجمد رصيد (الغرافة) عند 10 نقاط يحتل بها المركز الثالث مؤقتا. (النهاية)

س س س / م ع ع




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