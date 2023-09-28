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هيئة (الزراعة) تؤكد باجتماع خليجي حرص الكويت على دعم التعاون والتكامل الزراعي والغذائي

9/28/2023 2:38:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 9 (كونا) -- أكد مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المهندس ناصر تقي اليوم الخميس حرص دولة الكويت على دعم اواصر التعاون والتكامل الخليجي في مجالي الزراعة والأمن الغذائي.
وقالت الهيئة في بيان إن ذلك جاء خلال ترؤس تقي وفد دولة الكويت في اجتماع الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الوزاري الرابع والثلاثين للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي لعام 2023 والذي عقدت جلساته بالعاصمة العمانية مسقط.
وأوضح البيان أن تقي شدد على ضرورة بحث كل ما يخص تطوير وتفعيل القرارات والقوانين بشأن توطيد التعاون والتنمية مشيرا الى الدور الهام والمحوري الذي تلعبه لجنة التعاون الزراعي والامن الغذائي بمجلس التعاون منذ نشأتها.
ولفت مدير عام الهيئة الى دعم دولة الكويت الكامل لكافة الجهود الساعية لتطوير الزراعة بدول المجلس وتحقيق الغاية المشتركة بالوصول الى الاكتفاء الغذائي اضافه الى الالتزام الكامل بكافة التوصيات والقوانين التي صدرت خلال الاجتماع.
وأشار البيان الى ان الاجتماع تناول مناقشة قانون نظام الحجر الزراعي الموحد وقانون نظام البذور والتقاوي والشتلات واللائحة التنفيذية لقانون نظام الاسمدة ومحسنات التربة وكذلك قانون نظام (الحجر البيطري).
وذكر ان الاجتماع أصدر مجموعة من التوصيات أهمها مناقشة جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية لمبادرة خاصة لدعم الاحتياجات العاجله للقطاع الزراعي ووضع ترتيبات مشتركة من أجل التنسيق لتحقيق أمن غذائي موحد لدول مجلس التعاون الخليجي.(النهاية)

م ف / ط أ ب




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