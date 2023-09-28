أرمينيا: 74 ألفا من الأرمن غادروا (ناغورني كاراباخ)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 28 - 9 (كونا) -- أعلنت أرمينيا اليوم الخميس أن عدد الأرمن الذين لجأوا إليها قادمين من إقليم (ناغورني كاراباخ) تجاوز حاجز 74 ألف شخص.
ونقلت وكالة الأنباء الأرمينية (أرمنبريس) عن المتحدثة باسم رئاسة الوزراء الأرمينية نازالي باغدرسريان قولها إن أكثر من 74 ألف شخص اضطروا للجوء إلى أرمينيا مضيفة أن الحكومة في (يريفان) تعمل على تأمين المساكن والخدمات الضرورية لهم.
على صعيد متصل أصدر زعيم الانفصاليين في (ناغورني كاراباخ) سامفيل شهرامانيان مرسوما يقضي بحل جميع هيئات السلطة المعلنة من جانب واحد في الإقليم قبل حلول الأول من يناير 2024 وذلك وفقا لما ذكرته (أرمنبريس).
وقضى المرسوم كذلك بضرورة إطلاع السكان الأرمن على شروط الاندماج في أذربيجان بهدف تقرير إما البقاء في (ناغورني كاراباخ) أو الرحيل عنه.
وفي الإطار نفسه أكدت وزارة الخارجية في أذربيجان في بيان صدر في (باكو) عدم وجود أي صلة للسلطات في أذربيجان بقرار الأرمن الرحيل سواء إلى أرمينيا أو إلى غيرها من الدول.
وأكد البيان الذي أوردته وكالة أنباء أذربيجان (أذرتاج) استعداد السلطات في أذربيجان للعمل من أجل "خلق ظروف ملائمة للعيش" في (ناغورني كاراباخ) بحيث تكون "أفضل" من تلك التي سادت تحت حكم الانفصاليين مؤكدا عزم (باكو) دمج الأرمن في مجتمع أذربيجان "على أساس المساواة".
وأضاف أن الدستور والتشريعات الوطنية والالتزامات في أذربيجان "تشكل ضمانة أكيدة لتحقيق هذا الهدف".
وعلى الصعيد نفسه نسبت (أذرتاج) إلى وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف قوله إن الجانب الأذربيجاني "لا يشكل أي خطر" على حياة الأرمن في إقليم (ناغورني كاراباخ).
وقال بيراموف خلال لقاء عقده مع القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا والشؤون الأوراسية يوري كيم إن أذربيجان "مستعدة تماما" لفتح المجال أمام هيئات الأمم المتحدة لزيارة (ناغورني كاراباخ) "والتأكد من عدم وجود مضايقات للأرمن".
وأضاف أن "أرمينيا لا تزال تضع عقبات أمام التوصل إلى سلام مع أذربيجان" قائلا في المقابل إن (باكو) تعمل من أجل "تلبية احتياجات الأرمن والعمل على دمجهم في أذربيجان".
وكانت وزارة الدفاع في أذربيجان أعلنت في ال19 من الشهر الجاري البدء بتنفيذ عملية عسكرية ضد الانفصاليين الأرمن في إقليم (ناغورني كاراباخ).
وأسفرت العملية عن طلب الانفصاليين وقف إطلاق النار والموافقة على تسليم أسلحتهم والدخول في مفاوضات مع السلطات في أذربيجان. (النهاية)
ا س / م ع ع
MENAFN28092023000071011013ID1107160445
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