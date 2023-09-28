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أرمينيا: 74 ألفا من الأرمن غادروا (ناغورني كاراباخ)

9/28/2023 2:38:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 28 - 9 (كونا) -- أعلنت أرمينيا اليوم الخميس أن عدد الأرمن الذين لجأوا إليها قادمين من إقليم (ناغورني كاراباخ) تجاوز حاجز 74 ألف شخص.
ونقلت وكالة الأنباء الأرمينية (أرمنبريس) عن المتحدثة باسم رئاسة الوزراء الأرمينية نازالي باغدرسريان قولها إن أكثر من 74 ألف شخص اضطروا للجوء إلى أرمينيا مضيفة أن الحكومة في (يريفان) تعمل على تأمين المساكن والخدمات الضرورية لهم.
على صعيد متصل أصدر زعيم الانفصاليين في (ناغورني كاراباخ) سامفيل شهرامانيان مرسوما يقضي بحل جميع هيئات السلطة المعلنة من جانب واحد في الإقليم قبل حلول الأول من يناير 2024 وذلك وفقا لما ذكرته (أرمنبريس).
وقضى المرسوم كذلك بضرورة إطلاع السكان الأرمن على شروط الاندماج في أذربيجان بهدف تقرير إما البقاء في (ناغورني كاراباخ) أو الرحيل عنه.
وفي الإطار نفسه أكدت وزارة الخارجية في أذربيجان في بيان صدر في (باكو) عدم وجود أي صلة للسلطات في أذربيجان بقرار الأرمن الرحيل سواء إلى أرمينيا أو إلى غيرها من الدول.
وأكد البيان الذي أوردته وكالة أنباء أذربيجان (أذرتاج) استعداد السلطات في أذربيجان للعمل من أجل "خلق ظروف ملائمة للعيش" في (ناغورني كاراباخ) بحيث تكون "أفضل" من تلك التي سادت تحت حكم الانفصاليين مؤكدا عزم (باكو) دمج الأرمن في مجتمع أذربيجان "على أساس المساواة".
وأضاف أن الدستور والتشريعات الوطنية والالتزامات في أذربيجان "تشكل ضمانة أكيدة لتحقيق هذا الهدف".
وعلى الصعيد نفسه نسبت (أذرتاج) إلى وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف قوله إن الجانب الأذربيجاني "لا يشكل أي خطر" على حياة الأرمن في إقليم (ناغورني كاراباخ).
وقال بيراموف خلال لقاء عقده مع القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا والشؤون الأوراسية يوري كيم إن أذربيجان "مستعدة تماما" لفتح المجال أمام هيئات الأمم المتحدة لزيارة (ناغورني كاراباخ) "والتأكد من عدم وجود مضايقات للأرمن".
وأضاف أن "أرمينيا لا تزال تضع عقبات أمام التوصل إلى سلام مع أذربيجان" قائلا في المقابل إن (باكو) تعمل من أجل "تلبية احتياجات الأرمن والعمل على دمجهم في أذربيجان".
وكانت وزارة الدفاع في أذربيجان أعلنت في ال19 من الشهر الجاري البدء بتنفيذ عملية عسكرية ضد الانفصاليين الأرمن في إقليم (ناغورني كاراباخ).
وأسفرت العملية عن طلب الانفصاليين وقف إطلاق النار والموافقة على تسليم أسلحتهم والدخول في مفاوضات مع السلطات في أذربيجان. (النهاية)

ا س / م ع ع




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