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البحرين والسعودية تبحثان تطوير العلاقات الثنائية في إطار لجنة التنسيق السياسي

9/28/2023 2:38:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 28 - 9 (كونا) -- بحث وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الخميس آليات تطوير العلاقات على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف في الساحة الدولية في إطار لجنة التنسيق السياسي بين بلديهما.
وقالت وكالة أنباء البحرين (بنا) إن ذلك جاء خلال عقد اجتماعات اللجنة التحضيرية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني الذي يرأسه كل من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وأشارت إلى أن اجتماعات المجلس بدأت باستعراض الزياني والأمير فيصل اللذين يرأسان لجنة التنسيق السياسي بين البلدين العلاقات "الأخوية والمتينة" بين البلدين وسبل تعميق التعاون وتعزيزه من خلال عدد من المبادرات التي من شأنها الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين ويحقق مصالح شعبيهما.
وأعرب الأمير فيصل خلال الاجتماع عن خالص تعازي المملكة العربية السعودية لقيادة البحرين وشعبها وإلى ذوي الشهداء الأبطال منسوبي قوة الواجب البحرينية المشاركة بعمليات (إعادة الأمل) والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
واستعرضت اللجنة مسيرة أعمال المجلس ولجانه المنبثقة عنه خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى المستجدات والأعمال التحضيرية لاجتماع المجلس الثالث.
وراجعت اللجنة مدى التقدم المحرز في أعمال اللجان الفرعية والمبادرات التي أطلقت خلال الاجتماع الثاني للمجلس الذي عقد بمدينة المنامة عام 2021 وكذلك قائمة المبادرات الجديدة التي من المستهدف إطلاقها خلال أعمال الاجتماع الثالث للمجلس بالإضافة إلى قائمة مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المزمع توقيعها بين الجانبين على هامش الاجتماع.
وأشاد الجانبان بالتعاون والتنسيق القائم بين لجان مجلس التنسيق الفرعية وفرق عملها مشددين على أهمية استمرارها بهذه الوتيرة بهدف تحقيق المصالح النوعية المشتركة للبلدين وشعبيهما.
وفي نهاية الاجتماع تم التوقيع على محضر الاجتماع الثاني للجنة التنسيق السياسي وكذلك محضر الاجتماع الأول للجنة التحضيرية لمجلس التنسيق السعودي البحريني من قبل رئيسي اللجنتين. (النهاية)

خ ن ع / م ع ع




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